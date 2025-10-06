Diego Churín se rindió ante figura de Universitario tras su gol a Juan Pablo II: "Es magia..."

Universitario de Deportes volvió a hacerse fuerte como local y goleó 3-0 a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, en un duelo donde Diego Churín fue uno de los protagonistas principales al anotar el segundo tanto de los cremas. Sin embargo, sorprendió tras el partido al rendirse ante destacado jugador que también brilló frente al cuadro 'Papal'.

El delantero argentino fue abordado por la prensa saliendo de los camerinos del Estadio Monumental para recoger sus impresiones del encuentro y no dudó en elogiar a Jairo Concha, quien fue la figura de la cancha y abrió el camino de la victoria con el 1-0 parcial, afirmando que nunca hace goles feos y que es un tocado por la magia que derrocha con sus pies.

"Jairo Concha es un jugador que no hace goles feos. No se cómo hace, es tocado por la varita, es magia lo que tiene en los pies", fueron las declaraciones del 'Diegote' sobre el mediocampista ofensivo de cuadro merengue en entrevista con GOLPERU en zona mixta.

Video: GOLPERU

Concha y Churín anotaron en el triunfo de Universitario

A la 'U' le resultó muy complicado vencer a Juan Pablo II, a tal punto que el primer tiempo terminó sin goles. No obstante, el elenco estudiantil pudo abrir el camino del triufo en la etapa complementaria. El primer tanto fue a los 50 minutos, cuando Concha aprovechó un mal despeje defensivo del rival y con un remate desde fuera del área rompió la paridad en el marcador.

Video: GOLPERU

Por su parte, Churín rompió su sequía de más de dos meses sin marcar a los 65 minutos con un buen cabezazo en el área chica después de una jugada preparada desde un tiro de esquina y posterior centro de Jesús Castillo. De esta forma, el futbolista de 35 años le aseguró los tres puntos al club de Ate que lo colocan más líder que nunca del Clausura.

Video: GOLPERU

Jairo Concha es el mejor jugador de Universitario en el Torneo Clausura 2025

Sin lugar a dudas, Jairo Concha está teniendo una temporada 2025 a gran nivel, pero es en el Torneo Clausura donde ha mostrado su mejor rendimiento futbolístico, asegurándose un lugar en el once titular fijo de Universitario y con buenos números, marcando tres goles y dando cuatro asistencias en 11 duelos jugados.