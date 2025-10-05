0
Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1
Jairo Concha apareció así en el Universitario vs Juan Pablo II. | GolPerú | Composición: Líbero

¡Lo dejaron patear! Jairo Concha anotó golazo para el 1-0 de Universitario sobre Juan Pablo II

¡Estalló el Monumental! Jairo Concha tomó el balón y remató de larga distancia para abrir el marcador de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura.

Erickson Acuña
