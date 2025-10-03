¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II y dónde ver partido de Liga 1 2025?

Universitario y Juan Pablo II se medirán este domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo de Jorge Fossati marcha a paso firme para lograr el tricampeonato, pero por lo apretado que está el campeonato no puede ceder puntos.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Juan Pablo II?

El partido entre Universitario contra Juan Pablo se realizará este domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental. Es una revancha para los cremas, porque el conjunto norteño les ganó en el Apertura.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Juan Pablo II?

México: 5:00 p.m.

Ecuador, Colombia y Perú: 6:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 7:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 8:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver el partido Universitario vs. Juan Pablo II?

La transmisión del partido entre Universitario contra Juan Pablo II estará disponible por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV.

Qué canal transmite el partido Universitario vs. Juan Pablo II

La transmisión oficial del Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO estará a cargo de GOLPERU señal disponible en Movistar TV y Movistar Play (por streaming).

Canal 14 (sin HD)

Canal 714 (con HD)

Posible alineación de Universitario y Juan Pablo II

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Jairo Vélez y José Rivera (Álex Valera).

Juan Pablo II: Matías Vega, Jair Toledo, Ranzo Alfani, Arons Sánchez, Nilson Loyola, Christian Flores, Rely Fernández, Cristian Ramírez, Michel Rasmussen, Cristhian Tizón y Emiliano Villar.

Cómo llega Universitario

Si bien Juan Pablo II ganó a Universitario en el Apertura, duelo que se realizó en el Estadio Nacional, el presente del equipo de Jorge Fossati es diferente, a comparación del mencionado compromiso.

Ahora, el 'Nonno' ya encontró a los intérpretes para ejecutar su idea de juego. Universitario está firme en la disputa por lograr el tricampeonato de manera directa, por ello, saben que cada partido es una final y no pueden tropezar ante Juan Pablo II.

Fossati sorprendió tras señalar que Álex Valera, su goleador y figura, está sentido, por esa razón no completó los 90 minutos en la victoria contra Alianza Atlético.

Jorge Fossati pidió tranquilidad a los hinchas de Universitario

El entrenador de la 'U' pidió mesura a los hinchas, por las expectativas de lograr el tricampeonato de la Liga 1, sería el segundo en la historia del club. El exDT de la selección peruana puntualizó que la distancia con Cusco FC es corta y quedan varias fechas para finalizar el Clausura.

"Creo que, muy anticipadamente, están dando a Universitario como posible campeón del Clausura. Me parece que es posible, sí, pero creo que es un apresuramiento. Potencialmente, el segundo (Cusco FC) está a dos puntos; faltan siete fechas para algunos, alrededor de 21 puntos. Lo que debemos pensar es en mantener un equilibrio emocional, que nos lleve a tener humildad y autocrítica siempre: no considerarnos fenómenos cuando ganamos ni un desastre cuando perdemos", expresó.