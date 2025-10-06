Diego Churín no se guarda nada sobre Alex Valera: "Es el mejor delantero del país"

Luego de vencer por goleada a Juan Pablo II, Universitario se encuentra firme en su camino hacia ganar el Torneo Clausura 2025 y por ende el título nacional, sin embargo, el lado deportivo no sería su única virtud, pues Diego Churín brindó declaraciones que evidencian que la competencia en el equipo de Jorge Fossati es positiva y fraternal.

PUEDES VER: Álvaro Barco mostró su preocupación por la lesión de Álex Valera y pidió a la FPF cuidar al 9

El delantero argentino alineó el once titular de la 'U' y se encargó de anotar uno de los tres goles al cuadro de Santiago Acasiete, y al ser consultado sobre su presencia en la formación 'crema' aseguró tiene el complejo rol de reemplazar al que considera el mejor atacante de la Liga 1.

"Cada uno creo que tiene un rol hoy en día en el plantel, y hoy me toca la misión difícil de ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano (Alex Valera). También es difícil cuando me toca jugar porque él no está, desgraciadamente hoy porque tenga alguna molestia física, pero es un poco de auto presión que uno se pone", sostuvo a GOLPERÚ.

Asimismo, el exjugador de Gremio y Cerro Porteño aclaró que su relación con Alex Valera es muy cercana, y que se apoyan mutuamente en cada partido: "Excelente. La camiseta de hoy va para él. Siempre me apoya y me da palabras de aliento cuando me toca entrar. Eso lo aprecio mucho y lo valoro. Me pone contento cuando las cosas le salen bien".

Finalmente, Diego Churín sentenció recordando que la convicción del plantel de Universitario es mantener la unión. "Hay un montón de lemas que tenemos dentro del equipo, humildad y que todos somos uno".