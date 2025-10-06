Diego Rebagliati deja contundente mensaje a rivales de Universitario: "Se van poniendo nerviosos"

Diego Rebagliati señaló que los equipos que siguen de cerca a Universitario de Deportes no saben lidiar con el buen momento de que está atravesando el equipo de Jorge Fossati. Los 'merengues' están cada más vez más cerca de alcanzar el tricampeonato y solo una catástrofe podría impedir que esto suceda.

Diego Rebagliati destaca buen momento de Universitario en el Clausura

El periodista Diego Rebagliati fue duro al calificar a los rivales de Alianza Lima por no demostrar un rendimiento superior al que se esperaba y que podría dejar a la 'U' como campeón a falta de varias fechas del final del Torneo Clausura. Para Rebagliati, el manejo de Jorge Fossati ha sido fundamental para no sentir las grandes ausencias, como la de Álex Valera. "Universitario ganó con absoluta autoridad, mientras que Cusco FC, Cristal y Alianza cayeron, dejando la sensación de que el tricampeonato parece inevitable. La única duda es en qué fecha la 'U' consigue el Clausura", explico.

En ese sentido, también agregó que: "La 'U' en medida que los demás equipos se van poniendo nerviosos, van teniendo problemas para sumar de visita, gana con autoridad, hace cambios. Se da lujos de dejar a Valera en el banco de suplentes y Churín responde con gol".

Universitario podría celebrar el tricampeonato antes de lo esperado y es que si bien es cierto que depende de sí mismo, sus mismos rivales también podrían darle una pequeña ayuda. Sin embargo, también se debe considerar otros puntos.

Por ejemplo, si Universitario logra conseguir una victoria frente a Sporting Cristal y Ayacucho FC, y a esto sumarle que Cusco FC pierda sus próximos dos enfrentamientos, entonces el equipo de Jorge Fossati podría celebrar finalmente el tricampeonato en Tarma, que sería en la jornada 11 del Torneo Clausura.

Partidos que le faltan a jugar a Universitario en el Torneo Clausura