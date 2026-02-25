La Tinka de hoy, miércoles 25 de febrero EN VIVO: pozo millonario y cómo jugar por Internet

0
La Tinka sortea un nuevo pozo millonario para este miércoles 25 de febrero. ¿Cuál es y cómo jugar para tentar el premio mayor?

Revisa los resultados de La Tinka.
La Tinka de hoy, miércoles 25 de febrero, pone en juego un pozo millonario de 7'152,373 soles, mismo que podría ser cedido a un afortunado ganador. Además, añadido al premio mayor, la lotería peruana de Intralot destina diversos beneficios a aquellas personas que compren una jugada. ¿Cuáles son? Premios de 50 mil soles para 'boliyapa' y 'sí o sí'.

Consulta los resultados y jugada ganadora del último sorteo de La Tinka del domingo 22 de febrero de 2026.

PUEDES VER: La Tinka del domingo 22 de febrero: revisa aquí todos los detalles

Resultados de La Tinka del domingo 22 de febrero de 2026

  • Jugada ganadora: 43 - 49 - 26 - 46 - 23 - 24
  • Sí o sí: 3 - 39 - 10
  • Boliyapa: 17

A qué hora se juega La Tinka

El emocionante sorteo de La Tinka se realiza cada miércoles y domingo a las 10:50 p.m., brindándote dos increíbles oportunidades semanales para llevarte el gran premio.

¿Cómo cobrar los premios de La Tinka?

  • Entra a "Retira mis premios" en "Mi cuenta", desde el menú.
  • Revisa tus premios y selecciona "Retirar" ubicado a la derecha de "Retirar mis Premios".
  • Elige como cobrar tu premio: Cobrar en línea o Cobrar en el Punto de Venta. Y listo.
