- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Benfica
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- Argentinos Juniors vs Barcelona
La Tinka de hoy, miércoles 25 de febrero EN VIVO: pozo millonario y cómo jugar por Internet
La Tinka sortea un nuevo pozo millonario para este miércoles 25 de febrero. ¿Cuál es y cómo jugar para tentar el premio mayor?
La Tinka de hoy, miércoles 25 de febrero, pone en juego un pozo millonario de 7'152,373 soles, mismo que podría ser cedido a un afortunado ganador. Además, añadido al premio mayor, la lotería peruana de Intralot destina diversos beneficios a aquellas personas que compren una jugada. ¿Cuáles son? Premios de 50 mil soles para 'boliyapa' y 'sí o sí'.
Resultados de La Tinka del domingo 22 de febrero de 2026
- Jugada ganadora: 43 - 49 - 26 - 46 - 23 - 24
- Sí o sí: 3 - 39 - 10
- Boliyapa: 17
A qué hora se juega La Tinka
El emocionante sorteo de La Tinka se realiza cada miércoles y domingo a las 10:50 p.m., brindándote dos increíbles oportunidades semanales para llevarte el gran premio.
¿Cómo cobrar los premios de La Tinka?
- Entra a "Retira mis premios" en "Mi cuenta", desde el menú.
- Revisa tus premios y selecciona "Retirar" ubicado a la derecha de "Retirar mis Premios".
- Elige como cobrar tu premio: Cobrar en línea o Cobrar en el Punto de Venta. Y listo.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90