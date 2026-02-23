Horóscopo de mañana martes 24 de febrero de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo
Inicia este nuevo día con pie derecho y accede a los acertados pronósticos de la tarotista Josie Diez Canseco. Conoce cómo te irá en el amor, salud y dinero.
Este martes 24 de febrero puede ser tu día de suerte y tener la fortuna de tu lado. ¿Quieres acceder a una lectura de carta GRATIS? Con el horóscopo de Líbero podrás conocer qué sucedería en diversos aspectos de tu vida como el amor, la salud y el dinero. Además, Josie Diez Canseco te brinda tu número de la suerte.
Horóscopo y predicciones de Josie Diez Canseco para este martes 24 de febrero
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Podrás realizar cambios en tu entorno más íntimo y alcanzar la tranquilidad que buscas. Realizarás un trabajo extra y recibirás una excelente remuneración.
- Número de suerte, 10.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Día de sorpresas, te encontrarás con personas que no veías hace mucho tiempo. Saldrás en busca de mejores oportunidades laborales, hoy encontrarás algo interesante.
- Número de suerte, 15.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: El amor te sonríe, pero evita actitudes posesivas que te ocasionaran problemas. Analiza bien una propuesta laboral antes de aceptarla porque son muchas responsabilidades.
- Número de suerte, 6.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu capacidad de persuasión convencerán a esa persona que te interesa. Una persona con gran talento te ayudará a comenzar un proyecto financiero.
- Número de suerte, 20.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy conocerás a alguien que representará una nueva etapa en tu vida sentimental. Se abre una puerta que simboliza el comienzo de las mejoras económicas que buscas.
- Número de suerte, 18.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Quedarás gratamente impresionado con alguien a quien no prestabas mucha atención. Iniciarás un nuevo negocio que te dejará excelentes dividendos.
- Número de suerte, 9.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Un reencuentro con alguien que fue muy importante en tu vida te hará sentir muy feliz. Después de un tiempo de espera recibirás la noticia que tanto anhelabas en lo laboral.
- Número de suerte, 22.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Dejarás de angustiarte por lo que no tiene solución, tu actitud será más positiva. Te invitarán a una reunión de trabajo donde lucirás tu inteligencia y habilidad.
- Número de suerte, 17.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Confía en tu intuición y solucionarás tus desacuerdos sentimentales. Solucionarás asuntos laborales que te preocupaban.
- Número de suerte, 13.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Un cambio de ambiente es todo lo que necesitas para mejorar tu estado de ánimo. Las dificultades económicas serán superadas con un dinero que llega.
Número de suerte, 5.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Una conversación sincera terminará con tus dudas, el pasado dejará de ser un problema. Actuarás con justicia y apoyarás a un compañero de trabajo que te necesita.
- Número de suerte, 20.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Termina tu soledad y la vida te recompensa, hoy el amor tocará tu puerta. Deberás actuar de manera responsable ante un trabajo nuevo que te deleguen.
- Número de suerte, 2.
