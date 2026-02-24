- Hoy:
Horóscopo de hoy, miércoles 25 de febrero según Josie: tarot y predicciones según tu signo del zodiaco
Josie Diez Canseco trae para hoy, miércoles 25 de febrero, el mejor horóscopo de Internet con predicciones acertadas.
¡Llegaron las predicciones del día! Hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, Josie Diez Canseco comparte toda la información de los astros para cada signo del zodiaco. ¿Tienes problemas con el amor, salud, en el trabajo o en tu grupo de amigos? Revisando lo que te depara el destino podrás tener mayores luces al respecto.
Horóscopo de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026: estas son las predicciones de Josie
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy quedará atrás el temor de perder a la persona que amas, pero no vuelvas a desconfiar. En el terreno laboral asumirás nuevas responsabilidades y cumplirás con todo.
- Número de suerte, 5.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Será un día lleno de alegría y optimismo, tu actitud positiva te abre nuevas opciones amorosas. Tendrás la oportunidad de realizar un proyecto que te ilusiona con el apoyo de otros.
- Número de suerte, 22.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No es momento para tomar decisiones, el tiempo te ayudará ha aclarar tus sentimientos. Ten paciencia el proyecto que anhelas realizar se concretara, será un éxito.
- Número de suerte, 15.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Día de invitaciones, el amor llegará, debes ignorar comentarios malintencionados. Estas muy cerca de conseguir un ascenso laboral, sigue esforzándote y lo lograrás.
- Número de suerte, 4.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La tentación de una aventura te inquietará, piensa bien antes de ceder a tus impulsos. Una persona mayor te dará algunos consejos que te ayudarán en tu desempeño laboral.
- Número de suerte, 18.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Le confiarás tus inquietudes sentimentales a alguien con experiencia, sus consejos te ayudaran. No te conviene invertir por ahora, espera, se te presentará otra oportunidad.
- Número de suerte, 11.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Hoy inicias una etapa de cambios que traerá tranquilidad y estabilidad a tu vida afectiva. Te entregarás por completo a tu nuevo empleo, tu inteligencia será reconocida.
- Número de suerte, 21.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Dedícale más atención a tu vida amorosa y evita que el ser amado pierda el interés por ti. Debes de mantener en orden documentos para poder realizar trámites legales con éxito.
- Número de suerte, 12.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Un malentendido pondrá en peligro tu felicidad, no trates de ocultar tus errores. Estas pasando por un buen momento económico, te conviene ahorrar para una nueva inversión.
- Número de suerte, 1.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No podrás eludir a esa conversación pendiente, serás sincero. Hoy recibes una propuesta interesante que podría cambiar tu futuro profesional.
- Número de suerte, 10.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy aprenderás a ser discreto con tus asuntos sentimentales y a confiar más. Te esforzarás para recibir el reconocimiento que tanto esperas.
- Número de suerte, 9.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Los celos te harán ver cosas inexistentes, pero los hechos te demostrarán lo contrario. Una conversación serena aclarará las cosas con tus compañeros de trabajo.
- Número de suerte, 7.
