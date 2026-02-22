La Tinka de HOY, domingo 22 de febrero EN VIVO: resultados del último sorteo

¡La Tinka juega EN VIVO hoy, domingo 22 de febrero de 2026! Sigue la emisión y descubre qué bolillas saldrán, además de si el esperado pozo millonario explotará. Al finalizar el juego, podrás consultar los resultados ganadores AQUÍ. ¡Mucha suerte en esta emocionante noche que podría convertirte en el nuevo millonario de Perú!

Pozo millonario para HOY, 22 de febrero

Para la edición de la lotería de La Tinka que saldrá este domingo 22 de febrero, el Pozo Millonario que se ha acumulado es de S/ 6’751,928.

Último sorteo de La Tinka

El juego del pasado miércoles 18 de febrero tuvo como combinación ganadora los siguientes números: 2, 32, 42, 33, 7, 22. Por otro lado, el Pozo Millonario no reventó.

¿Dónde ver La Tinka EN VIVO?

Sigue en vivo el sorteo de La Tinka desde aquí, en Líbero y también tienes la opción de hacerlo a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o la misma plataforma web.

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

Si quieres participar del sorteo durante este fin de semana, solo tienes oportunidad hasta las 20:50 horas del domingo 22 de febrero.

¿Cuánto cuesta La Tinka y dónde comprar?

La compra del boleto de La Tinka se puede hacer en www.latinka.com.pe o en los puntos de venta a solo S/ 5. Hay ubicaciones habilitadas como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.