0

Resultados de La Tinka HOY, 11 de febrero de 2026, EN VIVO: estos son los números ganadores del sorteo y el pozo millonario

Descubre hoy, miércoles 11 de febrero, los números ganadores de La Tinka y entérate del pozo millonario disponible para esta semana.

María Zapata
Descubre la jugada ganadora, la boliyapa y los premios extra de la lotería más famosa de Perú.
Descubre la jugada ganadora, la boliyapa y los premios extra de la lotería más famosa de Perú. | La Tinka
COMPARTIR

¿Quieres conocer los números ganadores de La Tinka del miércoles 11 de febrero de 2026? Aquí te contamos todos los detalles en vivo, incluyendo el pozo millonario, los horarios del sorteo y cómo consultar si resultaste ganador. No te pierdas esta actualización para mantenerte al día con el juego más esperado del Perú.

Revisa los resultados y jugada ganadora del sorteo de La Tinka del domingo 8 de febrero de 2026.

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 8 de febrero de 2026: revisa los números ganadores del último sorteo

Resultado de La Tinka del día miércoles 11 de febrero de 2026

El sorteo de La Tinka de hoy, 11 de febrero, ya tiene sus números ganadores. Si participaste, revisa tus boletos y confirma si tu combinación coincide con los números extraídos.

  • Números ganadores de La Tinka de hoy: resultado todavía en espera

¿A qué hora inicia La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles a partir de las 6:30 p.m. (hora local en Perú) y se transmite en vivo por medios oficiales y plataformas en línea. Para no perderte ningún sorteo, se recomienda verlo en vivo o consultar los resultados en la web oficial de La Tinka.

¿Cuál es el Pozo millonario del miércoles 11 de febrero?

El pozo acumulado de La Tinka de hoy alcanza un valor millonario que varía semana a semana, según la cantidad de ganadores y apuestas realizadas. Para este miércoles 11 de febrero de 2026, el pozo estimado es 5 500 166 soles. Este premio principal se entrega al jugador que acierte los seis números de la combinación ganadora.

Premios de La Tinka: ¿Qué gané con dos aciertos?

En La Tinka no solo se premia a quienes aciertan los seis números, también existen premios para combinaciones con menos aciertos. Por ejemplo:

La Tinka

El principal juego de lotería de Perú llevó a cabo un nuevo sorteo.

¿Cómo saber si gané algo en La Tinka?

Para verificar si ganaste en La Tinka, sigue estos pasos:

  • Revisa tus boletos y compara tus números con los publicados oficialmente.
  • Ingresa a la página web oficial de Tinka Perú o a apps autorizadas.
  • Consulta si tu combinación corresponde a los premios por 2, 3, 4, 5 o 6 aciertos.
  • Acércate a cualquier agencia autorizada para reclamar tu premio si resultaste ganador.
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. Sinuano Noche HOY, martes 10 de febrero, EN VIVO: consulta resultados y números ganadores del último sorteo

  2. ¿Qué significa la exclamación roja que aparece en WhatsApp y cómo hacer que nunca más salga?

  3. Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del lunes 09 de febrero para TODOS los signos del zodiaco

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano