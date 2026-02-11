Resultados de La Tinka HOY, 11 de febrero de 2026, EN VIVO: estos son los números ganadores del sorteo y el pozo millonario

¿Quieres conocer los números ganadores de La Tinka del miércoles 11 de febrero de 2026? Aquí te contamos todos los detalles en vivo, incluyendo el pozo millonario, los horarios del sorteo y cómo consultar si resultaste ganador. No te pierdas esta actualización para mantenerte al día con el juego más esperado del Perú.

Resultado de La Tinka del día miércoles 11 de febrero de 2026

El sorteo de La Tinka de hoy, 11 de febrero, ya tiene sus números ganadores. Si participaste, revisa tus boletos y confirma si tu combinación coincide con los números extraídos.

Números ganadores de La Tinka de hoy: resultado todavía en espera

¿A qué hora inicia La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles a partir de las 6:30 p.m. (hora local en Perú) y se transmite en vivo por medios oficiales y plataformas en línea. Para no perderte ningún sorteo, se recomienda verlo en vivo o consultar los resultados en la web oficial de La Tinka.

¿Cuál es el Pozo millonario del miércoles 11 de febrero?

El pozo acumulado de La Tinka de hoy alcanza un valor millonario que varía semana a semana, según la cantidad de ganadores y apuestas realizadas. Para este miércoles 11 de febrero de 2026, el pozo estimado es 5 500 166 soles. Este premio principal se entrega al jugador que acierte los seis números de la combinación ganadora.

Premios de La Tinka: ¿Qué gané con dos aciertos?

En La Tinka no solo se premia a quienes aciertan los seis números, también existen premios para combinaciones con menos aciertos. Por ejemplo:

El principal juego de lotería de Perú llevó a cabo un nuevo sorteo.

¿Cómo saber si gané algo en La Tinka?

Para verificar si ganaste en La Tinka, sigue estos pasos: