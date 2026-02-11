- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Resultados de La Tinka HOY, 11 de febrero de 2026, EN VIVO: estos son los números ganadores del sorteo y el pozo millonario
Descubre hoy, miércoles 11 de febrero, los números ganadores de La Tinka y entérate del pozo millonario disponible para esta semana.
¿Quieres conocer los números ganadores de La Tinka del miércoles 11 de febrero de 2026? Aquí te contamos todos los detalles en vivo, incluyendo el pozo millonario, los horarios del sorteo y cómo consultar si resultaste ganador. No te pierdas esta actualización para mantenerte al día con el juego más esperado del Perú.
PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 8 de febrero de 2026: revisa los números ganadores del último sorteo
Resultado de La Tinka del día miércoles 11 de febrero de 2026
El sorteo de La Tinka de hoy, 11 de febrero, ya tiene sus números ganadores. Si participaste, revisa tus boletos y confirma si tu combinación coincide con los números extraídos.
- Números ganadores de La Tinka de hoy: resultado todavía en espera
¿A qué hora inicia La Tinka?
El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles a partir de las 6:30 p.m. (hora local en Perú) y se transmite en vivo por medios oficiales y plataformas en línea. Para no perderte ningún sorteo, se recomienda verlo en vivo o consultar los resultados en la web oficial de La Tinka.
¿Cuál es el Pozo millonario del miércoles 11 de febrero?
El pozo acumulado de La Tinka de hoy alcanza un valor millonario que varía semana a semana, según la cantidad de ganadores y apuestas realizadas. Para este miércoles 11 de febrero de 2026, el pozo estimado es 5 500 166 soles. Este premio principal se entrega al jugador que acierte los seis números de la combinación ganadora.
Premios de La Tinka: ¿Qué gané con dos aciertos?
En La Tinka no solo se premia a quienes aciertan los seis números, también existen premios para combinaciones con menos aciertos. Por ejemplo:
El principal juego de lotería de Perú llevó a cabo un nuevo sorteo.
¿Cómo saber si gané algo en La Tinka?
Para verificar si ganaste en La Tinka, sigue estos pasos:
- Revisa tus boletos y compara tus números con los publicados oficialmente.
- Ingresa a la página web oficial de Tinka Perú o a apps autorizadas.
- Consulta si tu combinación corresponde a los premios por 2, 3, 4, 5 o 6 aciertos.
- Acércate a cualquier agencia autorizada para reclamar tu premio si resultaste ganador.
- 1
Sinuano Noche HOY, martes 10 de febrero, EN VIVO: consulta resultados y números ganadores del último sorteo
- 2
¿Qué significa la exclamación roja que aparece en WhatsApp y cómo hacer que nunca más salga?
- 3
Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del lunes 09 de febrero para TODOS los signos del zodiaco
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90