0
EN VIVO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura

La Tinka de HOY, domingo 8 de febrero EN VIVO: revisa los resultados del último sorteo y pozo millonario

El popular sorteo de La Tinka se juega HOY, 8 de febrero en una nueva emisión que podría convertirte en el nuevo millonario. ¡Mucha suerte!

Daniela Alvarado
La Tinka: revisa los resultados del juego de HOY
La Tinka: revisa los resultados del juego de HOY | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Este domingo 8 de febrero se realizará un nuevo sorteo de La Tinka en vivo y AQUÍ podrás averiguar los últimos resultados y números ganadores que saldrán en la edición. Además, no te pierdas del monto del pozo millonario y si reventará durante este fin de semana.

La Tinka de HOY, 4 de febrero de 2026: revisa resultados

PUEDES VER: La Tinka de HOY, 4 de febrero EN VIVO: últimos resultados y pozo millonario este miércoles

Pozo millonario para HOY, 8 de febrero

Para este 8 de febrero, La Tinka pondrá el Pozo Millonario una vez más en juego, y el monto a ganar se encuentra fijado en S/ 4'720,623.

¿A qué hora inicia La Tinka?

Este sorteo en vivo se emite todos los miércoles y domingo a las 10:50 p.m. a través de la señal de América Televisión y la app América tvGO.

¿Dónde comprar La Tinka?

Los locales de venta habilitados para este juego están en lugares como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

Los boletos de la lotería de La Tinka se venden en diferentes puntos autorizados y también en la web, ambos con un monto solo de S/ 5 por cartilla.

¿Cómo crear cuenta en La Tinka?

  • Ingresa a la página oficial de La Tinka desde tu navegador.
  • Haz clic en la opción 'Registrarse' o 'Crear cuenta' en la parte superior de la página.
  • Completa los campos con tus datos personales como nombre, dirección de correo electrónico y DNI.
  • Lee y acepta los términos del servicio para completar tu registro.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Lotería de Boyacá del sábado 7 de febrero: números ganadores y premio mayor del último sorteo

  2. Horóscopo GRATIS para HOY, domingo 8 de febrero: conoce qué te depara el destino para tu signo

  3. Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano