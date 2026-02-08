La Tinka de HOY, domingo 8 de febrero EN VIVO: revisa los resultados del último sorteo y pozo millonario

Este domingo 8 de febrero se realizará un nuevo sorteo de La Tinka en vivo y AQUÍ podrás averiguar los últimos resultados y números ganadores que saldrán en la edición. Además, no te pierdas del monto del pozo millonario y si reventará durante este fin de semana.

Pozo millonario para HOY, 8 de febrero

Para este 8 de febrero, La Tinka pondrá el Pozo Millonario una vez más en juego, y el monto a ganar se encuentra fijado en S/ 4'720,623.

¿A qué hora inicia La Tinka?

Este sorteo en vivo se emite todos los miércoles y domingo a las 10:50 p.m. a través de la señal de América Televisión y la app América tvGO.

¿Dónde comprar La Tinka?

Los locales de venta habilitados para este juego están en lugares como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

Los boletos de la lotería de La Tinka se venden en diferentes puntos autorizados y también en la web, ambos con un monto solo de S/ 5 por cartilla.

¿Cómo crear cuenta en La Tinka?