La Tinka de HOY, domingo 8 de febrero EN VIVO: revisa los resultados del último sorteo y pozo millonario
El popular sorteo de La Tinka se juega HOY, 8 de febrero en una nueva emisión que podría convertirte en el nuevo millonario. ¡Mucha suerte!
Este domingo 8 de febrero se realizará un nuevo sorteo de La Tinka en vivo y AQUÍ podrás averiguar los últimos resultados y números ganadores que saldrán en la edición. Además, no te pierdas del monto del pozo millonario y si reventará durante este fin de semana.
Pozo millonario para HOY, 8 de febrero
Para este 8 de febrero, La Tinka pondrá el Pozo Millonario una vez más en juego, y el monto a ganar se encuentra fijado en S/ 4'720,623.
¿A qué hora inicia La Tinka?
Este sorteo en vivo se emite todos los miércoles y domingo a las 10:50 p.m. a través de la señal de América Televisión y la app América tvGO.
¿Dónde comprar La Tinka?
Los locales de venta habilitados para este juego están en lugares como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.
¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?
Los boletos de la lotería de La Tinka se venden en diferentes puntos autorizados y también en la web, ambos con un monto solo de S/ 5 por cartilla.
¿Cómo crear cuenta en La Tinka?
- Ingresa a la página oficial de La Tinka desde tu navegador.
- Haz clic en la opción 'Registrarse' o 'Crear cuenta' en la parte superior de la página.
- Completa los campos con tus datos personales como nombre, dirección de correo electrónico y DNI.
- Lee y acepta los términos del servicio para completar tu registro.
