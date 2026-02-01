0
La Tinka de HOY, 1 de febrero EN VIVO: ÚLTIMA jugada ganadora y resultados oficiales

La Tinka se emite EN VIVO este domingo 1 de febrero y AQUÍ podrás comprobar si tuviste suerte con los números ganadores del juego.

Daniela Alvarado
La Tinka en vivo HOY, 1 de febrero: conoce los resultados del juego
La Tinka en vivo HOY, 1 de febrero: conoce los resultados del juego
Este domingo 1 de febrero de 2026, La Tinka inicia el mes con una nueva edición del popular sorteo que podría convertirte en millonario con las bolillas ganadoras que salen EN VIVO. Las jugadas en las que se ofrece un nuevo monto del pozo millonario cada semana, mantienen a los participantes a la expectativa. AQUÍ conocerás los ÚLTIMOS RESULTADOS.

La Tinka: consulta por los resultados del juego EN VIVO HOY 28 de enero

PUEDES VER: La Tinka del miércoles 28 de enero: resultados y jugada ganadora del sorteo

¿Dónde ver La Tinka EN VIVO?

El sorteo de La Tinka, en el que salen los nuevos números ganadores, se lleva a cabo a través de la señal de América Televisión los días miércoles y domingo.

¿A qué hora inicia La Tinka?

Cada uno de los sorteos en vivo de La Tinka, comienza puntualmente a las 10:50 p.m. Se debe tener en cuenta el horario para poder cotejar las combinaciones.

¿Dónde comprar las jugadas de La Tinka?

La jugada de La Tinka se puede adquirir en www.latinka.com.pe o en los puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

¿Cuánto es el descuento en los premios de La Tinka?

Los premios están sujetos al 10% de la retención debido a la Ley de Tributación Municipal, por lo tanto la retención recién se ve reflejada en el momento del cálculo cuando se realiza el abono del dinero correspondiente.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

