La Tinka HOY, 25 de enero EN VIVO: resultados del ÚLTIMO SORTEO y pozo millonario

La Tinka saldrá EN VIVO en una nueva edición HOY, domingo 25 de enero de 2026 y AQUÍ podrás revisar desde horarios, jugadas ganadoras y todo sobre el pozo millonario que podría reventar este fin de semana y darle la suerte a uno de los participantes. ¡No te pierdas la transmisión!

ÚLTIMOS resultados de La Tinka

La lotería del pasado miércoles 21 de enero, tuvo como jugada ganadora los siguientes números: 45 -27- 15- 1 -31 -21 y 44. El pozo millonario no reventó y quedó con 6 aciertos.

¿A cuánto asciende el pozo millonario?

Para el próximo domingo 25 de enero, el Pozo Millonario de La Tinka será de S/ 19'505,138. AQUÍ podrás verificar si obtuviste el premio mayor.

¿A qué hora salen los resultados de La Tinka?

El sorteo de La Tinka puede ser visualizado en vivo todos los días miércoles y domingos de cada semana, minutos antes de las 11:00 pm.

¿Dónde ver La Tinka EN VIVO?

Los resultados de la lotería de La Tinka se pueden revisar a través de la transmisión EN VIVO que sale por la señal de América Televisión.

¿Dónde comprar La Tinka?

Tienes la opción de adquirir tu jugada en www.latinka.com.pe o en puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.