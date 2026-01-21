RESULTADOS de La Tinka HOY, miércoles 21 de enero: pozo millonario y jugada ganadora

¡Llegó una nueva edición de La Tinka! Este miércoles 21 de enero se emitirá el sorteo EN VIVO, por lo que los participantes tendrán una nueva oportunidad de poner su suerte en juego con las bolillas elegidas y el pozo millonario. AQUÍ podrás verificar los resultados y saber si tu cartilla fue la ganadora.

¿En cuánto está el pozo millonario de La Tinka?

El monto acumulado del pozo millonario para este 21 de enero se ha fijado enS/ 19,005,223, ya que la lotería no tuvo ganador durante el fin de semana pasado.

¿Cuáles fueron los últimos resultados de La Tinka?

Los números ganadores de la Tinka durante la emisión del pasado domingo 18 de enero, fueron los siguientes: 01 - 28 - 31 - 37 - 11 - 09. En la Boliyapa la jugada fue el número 26 y no hubo ganador.

¿A qué hora sale EN VIVO La Tinka?

El sorteo de La Tinka se puede ver en vivo a través de la señal de América Televisión a las 10.50 p. m. de cada miércoles y domingo. No obstante, la página oficial de Intralot y su canal de YouTube, también realizan la emisión.

¿Cómo crear una cuenta en La Tinka?