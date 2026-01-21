- Hoy:
RESULTADOS de La Tinka HOY, miércoles 21 de enero: pozo millonario y jugada ganadora
El sorteo de La Tinka se juega este 21 de enero en una nueva emisión que podría convertirte en el próximo millonario del Perú. Revisa AQUÍ los resultados.
¡Llegó una nueva edición de La Tinka! Este miércoles 21 de enero se emitirá el sorteo EN VIVO, por lo que los participantes tendrán una nueva oportunidad de poner su suerte en juego con las bolillas elegidas y el pozo millonario. AQUÍ podrás verificar los resultados y saber si tu cartilla fue la ganadora.
¿En cuánto está el pozo millonario de La Tinka?
El monto acumulado del pozo millonario para este 21 de enero se ha fijado enS/ 19,005,223, ya que la lotería no tuvo ganador durante el fin de semana pasado.
¿Cuáles fueron los últimos resultados de La Tinka?
Los números ganadores de la Tinka durante la emisión del pasado domingo 18 de enero, fueron los siguientes: 01 - 28 - 31 - 37 - 11 - 09. En la Boliyapa la jugada fue el número 26 y no hubo ganador.
¿A qué hora sale EN VIVO La Tinka?
El sorteo de La Tinka se puede ver en vivo a través de la señal de América Televisión a las 10.50 p. m. de cada miércoles y domingo. No obstante, la página oficial de Intralot y su canal de YouTube, también realizan la emisión.
¿Cómo crear una cuenta en La Tinka?
- Haz clic en el botón Regístrate que se encuentra en la cabecera de la página.
- Completa tus datos en el formulario y haz clic en el botón Registrar. Recuerda que debes ser mayor de edad, leer y aceptar los términos y condiciones para jugar.
- Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón 'Activar'.
