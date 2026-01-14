Resultados de La Tinka de HOY, miércoles 14 de enero EN VIVO: consulta los números ganadores y pozo millonario

Un nuevo sorteo de La Tinka se llevará a cabo HOY, miércoles 14 de enero de 2026, y AQUÍ podrás verificar si tuviste suerte con los números ganadores, la combinación y el pozo millonario que esta vez acumula un cantidad de S/ 18'075,804.

Resultados de La Tinka HOY, 14 de enero

A las 10:50 p. m. de hoy, conocerás los resultados de la lotería. ¡Mucha suerte!

Combinación ganadora: PENDIENTE

Sí o Sí: PENDIENTE

Boliyapa: PENDIENTE

¿Dónde y a qué hora ver La Tinka EN VIVO?

Para revisar cada incidencia del juego, verificar los resultados en vivo y más, puedes ver la transmisión a través de América TV, a partir de las 10:45 de la noche.

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

En esta popular lotería se puede participar todos los días de la semana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el caso de los miércoles y domingos, solo hay límite hasta las 9:45 de la noche.

¿Cuál fue el último resultado de La Tinka?

La más reciente edición de La Tinka se llevó a cabo el pasado domingo 11 de enero y quedó conformada de la siguiente manera: 38, 28, 17, 40, 35, 5. El pozo millonario no reventó, por lo que se sigue acumulando.

¿Dónde comprar cartillas de La Tinka?

Puedes adquirir tu boleto de La Tinka comprando en los siguientes puntos de venta autorizados: