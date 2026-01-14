0
EN VIVO
Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata

Resultados de La Tinka de HOY, miércoles 14 de enero EN VIVO: consulta los números ganadores y pozo millonario

La Tinka llega EN VIVO HOY, 14 de enero, y AQUÍ podrás encontrar cada uno de los números que saldrán en las bolillas. ¡No te lo pierdas!

Daniela Alvarado
La Tinka HOY, 14 de enero: revisa los resultados del juego
La Tinka HOY, 14 de enero: revisa los resultados del juego | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

Un nuevo sorteo de La Tinka se llevará a cabo HOY, miércoles 14 de enero de 2026, y AQUÍ podrás verificar si tuviste suerte con los números ganadores, la combinación y el pozo millonario que esta vez acumula un cantidad de S/ 18'075,804.

La Tinka HOY, 10 de enero de 2026: revisa resultados

PUEDES VER: Resultados de La Tinka, domingo 11 de enero: pozo millonario y jugada ganadora

Resultados de La Tinka HOY, 14 de enero

A las 10:50 p. m. de hoy, conocerás los resultados de la lotería. ¡Mucha suerte!

  • Combinación ganadora: PENDIENTE
  • Sí o Sí: PENDIENTE
  • Boliyapa: PENDIENTE

¿Dónde y a qué hora ver La Tinka EN VIVO?

Para revisar cada incidencia del juego, verificar los resultados en vivo y más, puedes ver la transmisión a través de América TV, a partir de las 10:45 de la noche.

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

En esta popular lotería se puede participar todos los días de la semana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el caso de los miércoles y domingos, solo hay límite hasta las 9:45 de la noche.

¿Cuál fue el último resultado de La Tinka?

La más reciente edición de La Tinka se llevó a cabo el pasado domingo 11 de enero y quedó conformada de la siguiente manera: 38, 28, 17, 40, 35, 5. El pozo millonario no reventó, por lo que se sigue acumulando.

¿Dónde comprar cartillas de La Tinka?

Puedes adquirir tu boleto de La Tinka comprando en los siguientes puntos de venta autorizados:

  • Plaza Vea
  • Vivanda
  • Promart
  • Mass
  • Oechsle
  • Módulos de La Tinka
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Esposa de Miguel Araujo deja potente mensaje tras críticas a Sporting Cristal por la Tarde Celeste 2026

  2. Horóscopo de hoy, miércoles 14 de enero: tarot, predicciones y número de la suerte según Josie

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano