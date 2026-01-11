Resultados de La Tinka HOY, domingo 11 de enero EN VIVO: pozo millonario y jugada ganadora

¡Llegó una nueva edición de La Tinka! HOY, domingo 11 de enero de 2026, el popular sorteo pondrá nuevamente en juego la suerte de los participantes y AQUÍ podrás conocer cuáles fueron las bolillas ganadoras y combinación de la noche. ¡Mucha suerte!

La Tinka de hoy, domingo 11 de enero EN VIVO 12:21 ¡Bienvenidos a la transmisión de La Tinka! Hoy, domingo 11 de enero, el pozo millonario puede reventar y tú podrías ser uno de los grandes afortunados.

¿Dónde ver La Tinka EN VIVO?

Puedes ver los resultados EN VIVO de La Tinka aquí en Líbero y desde la transmisión que se realiza vía América TV todos los días miércoles y domingo sin falta.

¿A qué hora inicia el sorteo de La Tinka?

Si no te quieres perder la emisión habitual de La Tinka, debes saber que el programa siempre inicia puntualmente a las 10:50 p.m. de los dos días de la semana ya mencionados anteriormente.

¿Cuál es el monto del pozo millonario este 11 de enero en La Tinka?

En vista que no hubo un ganador del pozo el pasado miércoles 7 de enero, el premio mayor de la lotería se incrementa a S/17′509,224 millones de soles para este domingo.

¿Cuáles son los tipos de jugadas de La Tinka?

Jugada Simple: Se tiene que marcar 6 números en la cartilla de un total de 50.

Jugada al Azar: Al marcar la casilla "Azar" se te asignarán aleatoriamente 6 de los 50 números.

Últimos resultaos de La Tinka

Los resultados ganadores que salieron en La Tinka el pasado miércoles 7 de enero de 2026, fueron los siguientes: 5, 34, 26, 2, 9, 47