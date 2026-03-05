- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Melgar
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
Enmarrocado y con fuerte cordón policial: así fue trasladado Adrián Villar tras recibir prisión preventiva
Adrián Villar, responsable de la muerte de Lizeth Marzano, fue trasladado a la carceleta de Ancón para la clasificación del INPE. Mira el video completo AQUÍ.
Este jueves 5 de marzo es un día clave por la familia de Lizeth Marzano, puesto que el responsable de su muerte, Adrián Villar, ha sido trasladado a la carceleta de Ancón. El joven de 21 años dejó la sede de la DIVPIAT en medio de un fuerte cerco policial reforzado.
PUEDES VER: Causa del ATROPELLO de Adrián Villar a Lizeth Marzano sale a la luz tras peritaje: "La pérdida de..."
Noticia en desarrollo...
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90