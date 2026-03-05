0

Enmarrocado y con fuerte cordón policial: así fue trasladado Adrián Villar tras recibir prisión preventiva

Adrián Villar, responsable de la muerte de Lizeth Marzano, fue trasladado a la carceleta de Ancón para la clasificación del INPE. Mira el video completo AQUÍ.

Angie De La Cruz
Así fue el traslado de Adrián Villar a la carceleta de Ancón para clasificación del INPE.
Así fue el traslado de Adrián Villar a la carceleta de Ancón para clasificación del INPE. | Imagen: Latina
Este jueves 5 de marzo es un día clave por la familia de Lizeth Marzano, puesto que el responsable de su muerte, Adrián Villar, ha sido trasladado a la carceleta de Ancón. El joven de 21 años dejó la sede de la DIVPIAT en medio de un fuerte cerco policial reforzado.

Caso Lizeht Marzano: se revela causa de atropello

Noticia en desarrollo...

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

