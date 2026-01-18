- Hoy:
La Tinka HOY, 18 de enero EN VIVO: resultados y pozo millonario de este domingo
La Tinka se juega HOY, domingo 18 de enero EN VIVO y no te puedes perder lo que resultará al final del día en las bolillas ganadoras. ¡Mucha suerte!
La Tinka jugará un nuevo sorteo este domingo 18 de enero y AQUÍ podrás ser testigo de los resultados EN VIVO apenas sean publicados. El pozo millonario se encuentra acumulando S/18′506,285 millones de soles para esta edición, ya que en la pasada no hubo ganador.
Resultados de La Tinka HOY, 18 de enero
Números ganadores: PENDIENTE
¿A qué hora se juega La Tinka?
El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos desde las 10:50 P.M. Por lo tanto, la transmisión solo está activa dos veces por semana y son las únicas oportunidades para triunfar con el premio mayor.
¿Cuánto cuesta jugar La Tinka y dónde comprar cartillas?
La jugada puede ser adquirida en www.latinka.com.pe o en los puntos de venta autorizados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass a solo S/ 5.
¿Cómo cobrar los premios de La Tinka?
- Entra a "Retira mis premios" en "Mi cuenta", desde el menú.
- Revisa tus premios y selecciona "Retirar" ubicado a la derecha de "Retirar mis Premios".
- Elige como cobrar tu premio: Cobrar en línea o Cobrar en el Punto de Venta. Y listo.