La Tinka de HOY, miércoles 28 de enero EN VIVO: resultados y jugada ganadora del sorteo

HOY, miércoles 28 de enero, se juega EN VIVO el sorteo de La Tinka y los participantes están a la expectativa por conocer en cuánto quedó el pozo millonario luego de que reventara el pasado domingo 25 de enero cuando se encontraba en un monto acumulado de más de 19 millones de soles.

¿A qué hora inicia La Tinka?

El juego se emite en el horario de las 10:50 P.M todos los días miércoles y domingos. Se puede ver EN VIVO la transmisión desde América TV o América TV GO desde el móvil, computadora u otro dispositivo electrónico.

¿Cuál es el monto del pozo millonario HOY, 28 de enero en La Tinka?

El pozo millonario está ahora alcanzando una cifra de 4'000,000 soles, la cual se jugará entre los que hayan adquirido su cartilla hasta las 09:50 del mismo día del sorteo.

¿Cómo crear cuenta en La Tinka?

Ingresa a la página oficial de La Tinka desde tu navegador.

Ahora haz clic en la opción "Registrarse" o "Crear cuenta" en la parte superior de la página

Completa los campos con tus datos personales como nombre, dirección de correo electrónico y DNI.

Finalmente lee y acepta los términos del servicio para completar tu registro.

¿Dónde comprar las cartillas de La Tinka?

La jugada puede ser adquirida desde la web oficial de la La Tinka que es: www.latinka.com.pe o en puntos de venta presencial como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.