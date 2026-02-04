0
Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

La Tinka de HOY, 4 de febrero EN VIVO: últimos resultados y pozo millonario este miércoles

El sorteo de La Tinka sale EN VIVO HOY, miércoles 4 de febrero y AQUÍ podrás verificar qué números fueron los sorteados. ¿Habrá un nuevo ganador del pozo millonario?

Daniela Alvarado
La Tinka de HOY, 4 de febrero de 2026: revisa resultados
La Tinka de HOY, 4 de febrero de 2026: revisa resultados
¡Un nuevo sorteo de La Tinka llega HOY, miércoles 4 de febrero de 2026! Los jugadores tienen otra oportunidad de apostar con las cartillas de la popular lotería, y AQUÍ podrán verificar el minuto a minuto de la transmisión EN VIVO, hasta tener los RESULTADOS. No te pierdas los números ganadores y si reventará el pozo millonario.

La Tinka en vivo HOY, 1 de febrero: conoce los resultados del juego

PUEDES VER: La Tinka del domingo 1 de febrero: resultados y ganadores de la última edición 2026

¿Cuánto acumuló el pozo millonario para HOY, 4 de febrero?

La lotería líder en el Perú tiene un premio mayor que está valorizado en s/ 4′ 504, 500 millones de soles. La última vez que reventó fue el pasado 25 de enero con S/ 19′505,138 por acertar los seis números.

¿Cuáles fueron los últimos resultados de La Tinka?

El más reciente sorteo se llevó a cabo el pasado domingo 1 de febrero y los resultados fueron los siguientes: 48 - 2 - 45 - 36 - 43 - 41. El Sí o sí quedó en: 17 - 11 - 5 - 18. Finalmente, la Boliyapa fue el número 19.

¿A qué hora inicia La Tinka?

Los sorteos de La Tinka se transmiten en vivo cada miércoles y domingo a partir de las 10:50 p.m. Puedes seguirlos a través de la señal de América TV o mediante la plataforma América TV GO.

¿Cuánto me descuentan si gano La Tinka?

De acuerdo a las consignas de La Tinka, se registra un 10% de la retención de los premios debido a la Ley de Tributación Municipal. Esta recién se calcula al pagar el premio, ya que los montos se publican en bruto.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

