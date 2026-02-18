- Hoy:
Resultados de La Tinka EN VIVO HOY: mira aquí el sorteo y los números ganadores del miércoles 18 de febrero
Mantente al día con nuestras actualizaciones y consulta los números ganadores de La Tinka EN VIVO hoy para no dejar pasar ninguna oportunidad de ganar.
Si estás pendiente de los resultados de La Tinka en vivo hoy, has llegado al lugar indicado. Cada sorteo de La Tinka genera gran expectativa entre los jugadores que buscan llevarse los premios acumulados. En esta nota, te mostramos los números ganadores del miércoles 18 de febrero, además de información clave sobre cómo se juega y los premios disponibles.
Resultados de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 18 de febrero
Los resultados de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 18 de febrero, se pueden consultar en tiempo real a través de los canales oficiales. Los números ganadores son:
Si tus números coinciden, no olvides reclamar tu premio en las agencias autorizadas, siguiendo las indicaciones del sorteo oficial. Mantente siempre informado para no perder la oportunidad de recibir tus ganancias.
Horario de La Tinka: ¿Cuándo ver el sorteo en vivo?
Los sorteos de La Tinka se realizan los miércoles y domingos a las 22:50 p. m.. Puedes seguirlos en vivo a través de América Televisión o mediante la aplicación América tvGO, disponible para ver el sorteo desde tu celular o tablet.
¿Cómo se juega La Tinka?
Jugar a La Tinka es sencillo y accesible para todos:
- Selecciona 6 números del 1 al 45 en tu boleto.
- Decide si deseas participar en sorteos adicionales como Revancha o Segunda Oportunidad.
- Compra tu boleto en agencias autorizadas o plataformas digitales.
- Espera el sorteo y verifica si tus números coinciden con los ganadores.
- Recuerda que puedes jugar todas las semanas, aumentando tus posibilidades de ganar los atractivos premios.
Premios de La Tinka
La Tinka otorga premios según la cantidad de aciertos de cada participante, distribuyéndose de la siguiente manera:
- 6 aciertos: pozo millonario
- 5 aciertos + boliyapa: S/50 000 para cada ganador
- 5 aciertos: S/5 000 para cada ganador
- 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
- 4 aciertos: S/100 para cada ganador
- 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
- 3 aciertos: S/5 para cada ganador
- 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
- 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
Descubre los premios por tus aciertos y movimientos.
