0

Resultados de La Tinka EN VIVO HOY: mira aquí el sorteo y los números ganadores del miércoles 18 de febrero

Mantente al día con nuestras actualizaciones y consulta los números ganadores de La Tinka EN VIVO hoy para no dejar pasar ninguna oportunidad de ganar.

María Zapata
Consulta aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka.
Consulta aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Si estás pendiente de los resultados de La Tinka en vivo hoy, has llegado al lugar indicado. Cada sorteo de La Tinka genera gran expectativa entre los jugadores que buscan llevarse los premios acumulados. En esta nota, te mostramos los números ganadores del miércoles 18 de febrero, además de información clave sobre cómo se juega y los premios disponibles.

Revisa los últimos resultados de La Tinka del domingo 15 de febrero de 2026.

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 15 de febrero 2026: revisa los números ganadores del sorteo

Resultados de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 18 de febrero

Los resultados de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 18 de febrero, se pueden consultar en tiempo real a través de los canales oficiales. Los números ganadores son:

Si tus números coinciden, no olvides reclamar tu premio en las agencias autorizadas, siguiendo las indicaciones del sorteo oficial. Mantente siempre informado para no perder la oportunidad de recibir tus ganancias.

Horario de La Tinka: ¿Cuándo ver el sorteo en vivo?

Los sorteos de La Tinka se realizan los miércoles y domingos a las 22:50 p. m.. Puedes seguirlos en vivo a través de América Televisión o mediante la aplicación América tvGO, disponible para ver el sorteo desde tu celular o tablet.

¿Cómo se juega La Tinka?

Jugar a La Tinka es sencillo y accesible para todos:

  • Selecciona 6 números del 1 al 45 en tu boleto.
  • Decide si deseas participar en sorteos adicionales como Revancha o Segunda Oportunidad.
  • Compra tu boleto en agencias autorizadas o plataformas digitales.
  • Espera el sorteo y verifica si tus números coinciden con los ganadores.
  • Recuerda que puedes jugar todas las semanas, aumentando tus posibilidades de ganar los atractivos premios.

Premios de La Tinka

La Tinka otorga premios según la cantidad de aciertos de cada participante, distribuyéndose de la siguiente manera:

  • 6 aciertos: pozo millonario
  • 5 aciertos + boliyapa: S/50 000 para cada ganador
  • 5 aciertos: S/5 000 para cada ganador
  • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
  • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
  • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
  • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
  • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
  • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
resultados de la tinka

Descubre los premios por tus aciertos y movimientos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, miércoles 18 de febrero: consulta tus predicciones diarias para la salud, el amor y el dinero GRATIS

  2. Resultado Sinuano Noche de HOY, martes 17 de febrero, EN VIVO: números ganadores del último sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano