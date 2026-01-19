Giuli Cunha comparte emotivo mensaje tras presentación de Hernán Barcos en FC Cajamarca: "Estamos..."

Este último domingo 18 de enero, Hernán Barcos fue presentado ante la hinchada de FC Cajamarca en la Tarde Cajacha. Este evento generó diversas reacciones en las redes sociales y quien no dudó en pronunciarse fue Giuli Cunha, esposa del delantero argentino. Conoce qué dijo la brasileña al respecto.

"Agradecida por todo el cariño que hemos recibido de la ciudad de Cajamarca y del club. ¡Que sea un gran año! Estamos listos. Siempre apoyándote, Barquito, siempre a tu lado. Siempre felices", fue el sentido mensaje que colocó Giuli Cunha a través de una historia en Instagram.

Mensaje de Giuli Cunha a Hernán Barcos por su nueva faceta en FC Cajamarca.

Cabe señalar que desde antes de confirmarse que el 'Pirata' no continuaría en Alianza Lima, su esposa compartía mensajes mediante sus plataformas, brindándole su apoyo al futbolista y esta vez no fue la diferencia. Incluso, la brasileña publicó fotografías de la mudanza de Lima a Cajamarca.

Recibimiento a Hernán Barcos en la presentación de FC Cajamarca

La llegada de Hernán Barcos a FC Cajamarca fue uno de los momentos más esperados por hinchas del club, quienes tienen altas expectativas por el ex Alianza Lima y lo que será su participación en la temporada 2026 del fútbol peruano. La presentación se realizó durante la denominada Tarde Cajacha 2026 en el Estadio Héroes de San Ramón.

Miles de hinchas llenaron las tribunas para recibir a su nuevo ídolo, quien fue elogiado entre aplausos de la afición local. Es importante mencionar que durante el evento, el delantero se mostró entusiasmado por el desafío de vestir la camiseta de FC Cajamarca y destacó la ambición del proyecto deportivo.

Además, Barcos recordó su etapa anterior en Alianza Lima, equipo al que defendió durante cinco temporadas. "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón", señaló el 'Pirata', quien en el partido amistoso de presentación frente a ADT de Tarma, participó con una asistencia clave que ayudó a ganar por 2-1.