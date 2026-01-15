- Hoy:
Pamela López confirma que Christian Cueva criticaba a Renato Tapia: "Se creía el capitán"
La aún esposa de Christian Cueva reveló que el jugador hablaba a espaldas de su compañero, Renato Tapia, cuando estaban en la selección peruana.
¡No se guardó nada! Pamela López se presentó en el programa 'Entrometidos' y contó más detalles de la controversia que involucra a los jugadores peruanos, Christian Cueva y Renato Tapia. La empresaria señaló que cuando ambos compartían en la selección peruana, el popular 'Aladino' criticaba a su compañero.
"Tengo información privilegiada. Christian Cueva, lastimosamente, me toca evidenciarte una vez más. Efectivamente, este tema entre Renato Tapia y Christian viene de hace bastante tiempo, pero siempre con el tema futbolístico", declaró Pamela López en el espacio de Willax Televisión.
Agregó que cuando el volante llegaba a casa criticaba a Tapia y su papel en la selección peruana. "En realidad, el problema era de Christian, porque yo a Renato nunca lo vi, o desconozco de él hacia él. Pero Christian siempre llegaba a la casa, siempre a contar ciertas situaciones", agregó.
Pamela reafirmó que existen ciertas situaciones internas en 'La Bicolor', aseverando que Cueva comentaba que Renato Tapia, "se creía el capitán porque era el 'Capitán del Futuro'. Y no solamente era de Renato, sino de muchos compañeros. Entonces, sí es verdad lo de la hipocresía en la selección, y no creo que todos sean así, ¿no? Pero Christian siempre llegaba a contar una situación; específicamente siempre era de Renato Tapia", precisó.
¿Qué pasó entre Christian Cueva y Renato Tapia?
El conflicto empezó cuando Renato Tapia criticó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y al entorno de la selección, afirmando que existe "hipocresía". Esto generó una respuesta por parte de Christian Cueva, señalando que: "Me parece que los momentos para hablar no eran. No lo comparto."
Por su parte, Tapia también reaccionó y utilizó su cuenta en redes sociales para publicar una picante frase: "Dime dónde trabajas y te diré quién eres", que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a Christian Cueva, quien actualmente es jugador del club peruano, Juan Pablo II.
Christian Cueva y Renato Tapia protagonizan picante altercado.
