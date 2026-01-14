Esposa de Miguel Araujo deja potente mensaje tras críticas a Sporting Cristal por la Tarde Celeste 2026

La Tarde Celeste 2026, el tradicional evento de presentación del plantel del club Sporting Cristal, se realizará el domingo 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo. Esta noticia, lejos de causar alegría entre los hinchas de 'La Fuerza Ganadora', generó críticas en redes, mismas que obtuvieron una respuesta por parte de la esposa de Miguel Araujo.

La incorporación del defensa central representó un gran refuerzo para el cuadro cervecero; sin embargo, no todos los jugadores han recibido el apoyo de la afición, sumado a los comentarios negativos contra la directiva. En medio de este contexto, Jacqueline Palomino, pareja de Araujo, dejó un potente mensaje.

"¿Todo es crítica? ¿Y si vemos lo positivo y apoyamos no sería mejor? Full quejas no sé qué de bueno sacarán quejándose en vez de apoyar. No empiezan ni los partidos y ya están salándose con comentarios negativos, si quieren buenos resultados empecemos a remar todos juntos, desde las tribunas hasta los jugadores todos sumamos para lograr la meta", escribió Jacqueline en la publicación de la Tarde Celeste 2026.

Jacqueline Palomino responde a las críticas contra jugadores de Sporting Cristal.

Este comentario generó diversas reacciones por parte de los hinchas de Sporting Cristal, quienes apoyaron el mensaje de la esposa de Miguel Ararujo. Cabe señalar que las opiniones respecto a lo que podría suceder con el club en la temporada 2026 están divididas, puesto hay quienes esperan obtener buenos resultados, mientras que otros manifestaron su indignación.

"Tienes razón con fe, a apoyar nada más", "Un año más, por los colores, el club y la historia", "Siempre campeones, arriba Sporting Cristal", "Nos vemos ahí, a empezar con el pie derecho", "Otro año sin 9", "Se gana, se pierde. No se abandona ni se desciende. Algún día te irás Raffu, que Dios me dé vida para verlo", "Como para ir en familia y desmayarse de tanto calor, un estadio que ni se dignan a poner algún tipo de techo. Raffo, lárgate", indicaron los usuarios.

Por otro lado, el rival confirmado para la Tarde Celeste 2026, es la Universidad Católica de Ecuador. En este evento se presentarán oficialmente los refuerzos y se mostrará el plantel completo para la nueva temporada. Asimismo, el partido se podrá seguir por televisión vía L1 MAX y también vía operadores como DirecTV, Best Cable y Claro TV.