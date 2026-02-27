Titular indiscutible de Universitario dejará el club tras final del Apertura: "Está planificado"

Universitario de Deportes tiene el objetivo de poder conseguir el título de la Liga 1 2026 y consagrarse como tetracampeón nacional. Para ello, la dirección deportiva concretó la llegada de varios refuerzos y renovaciones. Sin embargo, recientemente se confirmó que tras el término del Torneo Apertura un jugador trascendental dejará el club y partirá al extranjero.

Titular indiscutible de Universitario dejará el club tras final del Torneo Apertura

Universitario sabe que no pueden relajarse en sus planes de quedar con el 'Tetra' en esta temporada, por ello esperan contar con cada una de sus figuras. No obstante, durante el programa 'Modo Fútbol', los periodistas Gustavo Peralta y Paul Pérez revelaron que César Inga dejará el club a mitad de campeonato.

De acuerdo a lo informado Pérez, el cuadro crema ya tiene planificado que Inga salga del equipo en busca de un nuevo rumbo en el exterior. En esa línea, Peralta acotó que esta operación es uno de los objetivos que tiene el director deportivo Álvaro Barco, ya que fue una promesa que se le hizo al jugador a inicios de año tras su fallido pase al Kansas City de la MLS.

Se confirmó que César Inga dejará Universitario a mita de año. Foto: Sebastián Blanco/URPI.

"Hay un futbolista en Universitario que está planificado que se vaya a mitad de año que es César Inga. Es un objetivo de Álvaro Barco. Inga y la 'U hablaron (a inicios de año) y le pidieron que no se vaya", reveló el citado comunicador.

Esta será una de las bajas más duras que tendrá el DT Javier Rabanal, quien ha mencionado en más de una ocasión la importancia del defensa nacional en el equipo. Además, es uno de los jugadores que más soluciones aportan en Universitario, apelando a su gran polifuncionalidad y desempeño.

Valor de mercado de César Inga

César Inga llegó a las filas de Universitario para ocupar un rol secundario; no obstante, su gran rendimiento cambió los planes del equipo y se terminó consagrando como un jugador trascendental. Por ello, su valor de mercado no ha parado de aumentar y actualmente está cotizado en 1,5 millones de euros, según el portal Transfermarkt.