- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Garcilaso vs Cienciano
- Melgar vs Chankas
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Titular indiscutible de Universitario dejará el club tras final del Apertura: "Está planificado"
Universitario sufrirá un duro golpe en su planificación deportiva de cara al título de la Liga 1, tras confirmarse que sufrirá la salida de un futbolista titular. ¿De quién se trata?
Universitario de Deportes tiene el objetivo de poder conseguir el título de la Liga 1 2026 y consagrarse como tetracampeón nacional. Para ello, la dirección deportiva concretó la llegada de varios refuerzos y renovaciones. Sin embargo, recientemente se confirmó que tras el término del Torneo Apertura un jugador trascendental dejará el club y partirá al extranjero.
PUEDES VER: ¡Atención! Universitario sufre sensible baja ante FC Cajamarca de Hernán Barcos: "Una lesión"
Titular indiscutible de Universitario dejará el club tras final del Torneo Apertura
Universitario sabe que no pueden relajarse en sus planes de quedar con el 'Tetra' en esta temporada, por ello esperan contar con cada una de sus figuras. No obstante, durante el programa 'Modo Fútbol', los periodistas Gustavo Peralta y Paul Pérez revelaron que César Inga dejará el club a mitad de campeonato.
De acuerdo a lo informado Pérez, el cuadro crema ya tiene planificado que Inga salga del equipo en busca de un nuevo rumbo en el exterior. En esa línea, Peralta acotó que esta operación es uno de los objetivos que tiene el director deportivo Álvaro Barco, ya que fue una promesa que se le hizo al jugador a inicios de año tras su fallido pase al Kansas City de la MLS.
Se confirmó que César Inga dejará Universitario a mita de año. Foto: Sebastián Blanco/URPI.
"Hay un futbolista en Universitario que está planificado que se vaya a mitad de año que es César Inga. Es un objetivo de Álvaro Barco. Inga y la 'U hablaron (a inicios de año) y le pidieron que no se vaya", reveló el citado comunicador.
Esta será una de las bajas más duras que tendrá el DT Javier Rabanal, quien ha mencionado en más de una ocasión la importancia del defensa nacional en el equipo. Además, es uno de los jugadores que más soluciones aportan en Universitario, apelando a su gran polifuncionalidad y desempeño.
Valor de mercado de César Inga
César Inga llegó a las filas de Universitario para ocupar un rol secundario; no obstante, su gran rendimiento cambió los planes del equipo y se terminó consagrando como un jugador trascendental. Por ello, su valor de mercado no ha parado de aumentar y actualmente está cotizado en 1,5 millones de euros, según el portal Transfermarkt.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90