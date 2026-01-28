Christian Cueva dedica amoroso mensaje a Pamela Franco y, ¿manda indirecta a Pamela López?

Una vez más Christian Cueva y Pamela López protagonizan una fuerte polémica, luego que el jugador peruano expusiera los supuestos vínculos amorosos de su aún esposa. En medio de este contexto y en la otra cara de la moneda, el popular 'Aladino' decidió mostrar publicamente el amor que le tiene a Pamela Franco.

Mediante una historia de Instagram, el volante compartió una fotografía a lado de su actual pareja y le dedicó un emotivo mensaje: "Que te puede decir a ti si siempre estás cuando más te necesito, si siempre me sacas una sonrisa en mis tristezas, si compartes cada locura que tengo. Simplemente gracias por llegar a mi vida.Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, hermosa", señaló.

Christian Cueva expone presuntos amoríos de Pamela López

A través de sus redes sociales, Cueva se refirió a supuestos vínculos sentimentales de Pamela López, madre de sus hijos. "Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe sobre todo en Trujillo y poco me interesa lo que me digan", publicó en Instagram.

Pamela López responde a Christian Cueva tras acusaciones

Luego de esta publicación, Pamela López hizo lo suyo y respondió a su todavía esposo, negando totalmente las acusaciones de los vínculos con personas casadas. Incluso mandó un 'misil', alegando que se trataría de un caso de homonima, aparentemente refiriéndose a Pamela Franco.

"No me siento ALUDIDA por dichas afirmaciones, ya que NUNCA he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido CLANDESTINA de nadie, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar. Si existe alguna confusión, probablemente se trate de

información atribuida a un HOMÓNIMO u otra persona que no soy yo. Salud.", precisó.