- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Christian Cueva arremete con fuerte mensaje y lanza advertencia: "Llegó el momento de decir todo"
El futbolista de Juan Pablo II se ha vuelto tendencia en redes por sus publicaciones y ahora reapareció con fuertes declaraciones, aparentemente hacia una persona.
Christian Cueva sigue en el ojo de la tormenta por su publicaciones en redes sociales. El nuevo volante de Juan Pablo II viene de tener problemas con Renato Tapia, su excompañero en la Selección Peruana, por diferentes temas relacionados a la interna de la selección. Ahora 'Aladino' encendió Instagram con un nuevo mensaje. ¿Para quién será?
PUEDES VER: Se confirma salida de dos jugadores en Alianza Lima antes del inicio de la Liga 1: "No..."
¿Qué dice el nuevo mensaje de Christian Cueva?
"Tremendo rabo de paja que tienes, pero llego el momento de decir todo lo q se y se que mucha gente lo sabe sobre todo en Trujillo y poco me interesa lo que me digan. Ya es momento, recuerda quien confió y gracias a quién tuviste otra vida, te los nombro lo q salió de tu propia boca no de la mía. Allí va: EDWIN PÉREZ, COLO IBÁÑEZ, TENCHY UGAZ, DAYRON Y MUCHOS MÁS PERSONAJES. AHORA SI AVERIGUEN BIEN LA HISTORIA Y TENGO MÁS REPITO NO LO DIGO YO FUE LA PERSONA Q SE CREE VIRGEN. YO DIGO LO QUE ME CONTARON NADA MÁS Y VARIOS SON (CASADOS)💍 Y DEJA SER FELIZ A LAS PERSONAS", Christian Cueva vía Instagram.
Christian Cueva y su picante mensaje | Instagram
Mientras se alista para su debut en la Liga 1 con Juan Pablo II, el futbolista hace de las suyas en redes, diferentes medios de espectáculos y deportivos vienen comentando lo de 'Aladino'. Aparentemente habría estado recibiendo ataques en contra suya y de su entorno, por esto razón habría decidido defenderse lo más pronto posible.
Cueva y la Selección Peruana
Muchos no lo quieren en la Selección Peruana, pero esta temporada buscará ser protagonista para tentar una posible convocatoria. El volante viene de jugar con Emelec en Ecuador, pero terminó volviendo al país por problemas con su salario. Ahora con Juan Pablo II quiere recuperar su nivel. Cuando él se lo propone, termina siendo figura.
Debut de Christian Cueva
'Aladino' con Juan Pablo II enfrentará a FC Cajamarca de Hernán Barcos en la primera fecha de la Liga 1 2026. El partido está programado para el sábado 31 de enero a las 3:30 pm (hora peruana). Tiene pinta de ser un partidazo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90