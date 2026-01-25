Christian Cueva dio fuerte comentario sobre Renato Tapia y su polémico tuit: "Es un..."

Christian Cueva concedió una entrevista y dio un rotundo mensaje sobre su excompañero de la selección peruana, Renato Tapia, en la que habló sobre diversos momentos en los que ambos jugadores tuvieron comentarios polémicos que generaron controversia entre los hinchas del combinado blanquirrojo.

Christian Cueva dio firme comentario sobre Renato Tapia tras polémico tuit

En la conversación con el programa 'Teledeportes' de Panamericana, Cueva fue consultado sobre Tapia y una de las primeras preguntas fue acerca de su queja hacia la selección peruana, la cual fue en contra de Agustín Lozano, además de afirmar que en la Bicolor existe hipocresía.

Para Christian Cueva, lo dicho por Renato Tapia fue un comentario que se hizo fuera de tiempo y contexto, ya que su queja hacia la selección peruana y la Federación Peruana de Fútbol era un tema del pasado.

"Siento que si hay algo que uno siente, en el momento uno se lo debe decir. (sobre la selección peruana y la FPF). Pienso que sí, lo dijo a destiempo. Creo que tuvo mucho tiempo para decirlo", afirmó el volante de Juan Pablo II.

Continuando con la entrevista, el periodista Raúl Romero también le preguntó al ex 10 de la selección peruana sobre el tema de seguros que no logró ser concedido a Tapia por la FPF y por la cual no logró ser convocado para disputar la Copa América.

"En realidad, es un tema muy personal para él", mencionó Cueva, dejando en claro que no tiene opinión sobre este caso que también generó controversia entre el volante de la Bicolor y Agustín Lozano.

Por último, una de las últimas preguntas fue sobre el tuit que colocó Renato Tapia en su X (antes Twitter) en donde hace mención la siguiente frase: "Dime en donde trabajas y te diré quien eres".

Para Christian Cueva, el mensaje del futbolista que actualmente juega en Al Wasl no fue directo para él, pero siente que fue una total falta de respeto hacia sus otros compañeros de la selección peruana.

"Siendo directo, creo que se incomodó y reposteo que no va algo contra mí. Pero siento que a los compañeros les falta el respeto. Particularmente, a mí no hay nada que decir, pero siento que se les falta el respeto", concluyó.