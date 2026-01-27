- Hoy:
Se confirma salida de dos jugadores en Alianza Lima antes del inicio de la Liga 1: "No..."
Ambos futbolistas tuvieron un compartamiento imperdonable, por lo que en Alianza Lima ya habrían tomado una decisión definitiva.
Parece que todo iba a mejorar para Alianza Lima, pero la polémica con sus jugadores se viene agrandando mucho más. Después de la Noche Blanquiazul, el club empezó a tomar decisiones y uno de esas sería la separación definitiva de dos de sus jugadores titulares. Parece que Pablo Guede no va a cambiar de opinión, sabe que no tener mano dura podría traerle consecuencia.
PUEDES VER: Revelan el futuro de Miguel Trauco tras salida de Alianza Lima por grave denuncia: "Está..."
La periodista Ana Lucía Rodríguez comentó lo siguiente: "Trauco ya no va a volver a Alianza Lima, Zambrano tampoco va a volver a Alianza Lima". Con esto está confirmando que ambos jugadores no volverán a vestir la blanquiazul. Además de revelar que Carbajal y Huamán pelearán por el puesto de lateral izquierdo. Mientras que por el lado derecho competirán Advíncula y Montenegro.
Video: L1 MAX
Carlos Zambrano y Miguel Trauco están envueltos en un caso de abuso sexual, delito que se habría cometido en Uruguay y que aún se encuentra en investigación. Otro de los jugadores que fue mencionado fue Sergio Peña, pero el volante viene trabajando junto con su abogado para probar su inocencia. Aún no se confirma su salida del club.
¿Qué pasará con Zambrano y Trauco?
Ambos jugadores podrían ser denunciados por el club por daños y perjucios, pero esto es algo que no está confirmado. Tanto Zambrano como Trauco han negado las acusaciones en su contra, por ahora se está investigando para saber la verdad. Ahora tendrán que buscar un nuevo club, aunque será difícil que alguien los contrate por sus antecedentes.
Próximo partido de Alianza Lima
Alianza Lima viene entrenando para su debut en la Liga 1, será ante Sport Huancayo en la ciudad de Huancayo. El partido está programado para el viernes 30 de enero a las 12:00 pm (hora peruana). El equipo de Pablo Guede buscará empezar el Apertura con una victoria.
