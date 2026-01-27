0

El defensor de la selección peruana que busca Alianza Lima para reemplazar a Carlos Zambrano

Tras no contar más con Carlos Zambrano, en Alianza Lima están interesados en incorporar a un zaguero central que ha tenido un paso importante por la selección peruana.

El área deportiva de Alianza Lima viene gestionando algunas incorporaciones tras haber separado a Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano. Justamente para suplir a este último, en Matute vienen buscando acordar un zaguero central con pasado en la selección peruana.

De acuerdo a la información que maneja Kevin Pacheco, además del ya conocido retorno de Marco Huamán, el cuadro victoriano también quiere de vuelta de Brian Arias, defensor que fue prestado a la Universidad César Vallejo, que jugará la Liga 2 durante la temporada 2026.

"Va a regresar Marco Huamán y no te descarto que vuelva dentro del plantel Brian Arias", dijo el comunicador en el programa Fútbol Satelite, que se emite vía YouTube.

Brian Arias había venido jugando habitualmente en la Liga 3, aunque también disputó dos partidos de la Liga 1 con Alianza Lima. Tiene 19 años y se esperaba que volviera con mayor rodaje para la campaña 2027; sin embargo, su retorno parece que podría adelantarse.

Brian Arias jugando por Alianza Lima en 2025.

Brian Arias: valor en el mercado

Brian Arias cuenta con un valor en el mercado de apenas 75 mil dólares, de acuerdo con las últimas actualizaciones del portal especializado Transfermarkt.

No olvides revisar tu agenda deportiva

