Ex DT de Gremio y Fluminense suena para dirigir a la selección peruana: "Posibilidad..."

Desde Videna habían confirmado que el nuevo DT de la selección peruana iba a ser confirmado la primera semana de enero y hasta ahora no hay novedades. No hay que olvidar que Manuel Barreto solo está en el cargo de manera provisional, por lo que una vez se concrete todo con el nuevo entrenador, tendrá que dejar el puesto. Ahora hay novedades del nombre.

Según lo revelado por el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, el nombre del DT brasileño que estaría siendo considerado para la selección peruana es Mano Menezes. El ex DT de Fluminense y Gremio pasaría a ser la primera opción para tomar el cargo y lo califican como 'posibilidad interesante'. Parece que están yendo con todo para buscar contratarlo.

Video: L1 MAX

La última experiencia que tuvo el DT fue con Gremio en Brasil, viene de dirigir a Erick Noriega. Tras su salida del club 'tricolor', ahora se encuentra libre y está en posibilidad de escuchar ofertas. El otro DT que había sonado para Perú es el argentino Gustavo Álvarez, ex DT de la U de Chile, pero tras las reuniones no se habría llegado a un acuerdo.

¿Cuándo anunciarán al nuevo DT?

“Anunciarán al técnico de la selección en el estreno del canal de la bicolor, que puede ser a finales de esta semana o inicios de la siguiente. El canal se llamará Bicolor+, es canal de streaming y también de cable”, reveló Kevin Pacheco en el programa ‘Fútbol Satélite’. Es cuestión para conocer al nuevo comando técnico que será parte del proceso mundialista 2030.

Logros destacados de Mano Meneses

Es tres veces campeón de la Copa de Brasil (Corinthians y Cruzeiro) y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2012 con Brasil. Además, destaca por ser campeón de la Serie B con Grêmio y Corinthians, y finalista de la Libertadores 2007. Ha dirigido en Brasil, China y Arabia Saudita. Tiene más de 25 años de experiencia como DT.