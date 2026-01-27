- Hoy:
Esteban Pavez y el día que cuestionó duramente a Alianza Lima: "Todo el plantel metido atrás"
Alianza Lima contratará a Esteban Pavez para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, pero no saben que hace poco arremetió contra la escuadra blanquiazul.
Recientemente se confirmó que Alianza Lima contratará a Esteban Pavez para la temporada 2026, esto a puertas de que inicie la Liga 1 y Copa Libertadores. Previo a que el club haga oficial esta noticia, recientemente se filtró el día en el cual el mediocampista de Colo Colo arremetió duramente contra la institución de Matute. ¿Qué dijo el chileno?
A pedido de Pablo Guede, el cuadro de La Victoria utilizará en el volante su séptimo cupo de extranjero para la presente campaña, ya que lo dirigió cuando se encontraba en el 'Cacique' durante el 2016 y 2018. Como sabemos, el técnico argentino quiere al mediocampista de Chile porque considera que pondrá orden en el plantel gracias a su carácter y disciplina, luego del escándalo con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.
No obstante, lo que ahora parece ser el inicio de una bella historia de amor, hace dos años parecía todo lo contrario. Y es que previo a un partido de Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2024, Esteban Pavez le dio con todo a Alianza Lima debido a que el partido en Santiago había terminado igualado, pero con los blanquiazules centrados en defenderse y con poca ofensiva. Esto incomodó al volante y a todo Colo Colo.
Esteban Pavez le dio con todo a Alianza Lima.
"Nosotros esperemos que ellos salgan a jugar un poquito más porque allá fueron a defenderse, casi con todo el plantel metido atrás", precisó el chileno, en referencia a lo que querían para el partido a jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva, mismo que también culminó con igualdad en el marcador.
Trayectoria profesional de Esteban Pavez
Estos son los clubes en los que ha jugado:
- Colo Colo
- Rangers
- San Marcos
- Unión Temuco
- Atlético Paranaense
- Al Nasr (Emiratos Árabes)
- Club Tijuana
- Alianza Lima
