Alianza Lima se reforzó con dos futbolistas que no presentó en la Noche Blanquiazul 2026

Luego del escándalo causado por Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron denunciados por una joven de Argentina, Alianza Lima tomó la decisión de separarlos del plantel indefinidamente y por ello se vio en la obligación de conseguir tres refuerzos de emergencia. Esto debido a que los blanquiazules comenzarán esta semana la Liga 1 2026 y a inicios de febrero disputarán la Copa Libertadores.

Resulta que, ante la inminente salida de los mencionados elementos, las posiciones de lateral izquierdo y defensa central se vieron afectadas en la institución de La Victoria. Por ello, los íntimos decidieron incorporar a dos jugadores que cubran dichas vacantes y el primero de ellos es Marco Huamán, quien había sido presentado recientemente en Cienciano del Cusco, en condición de préstamo. Sin embargo, ante la necesidad, el elenco de Pablo Guede le pagó al 'Papá' por las molestias y canceló la cesión.

Hace poco Alianza Lima había confirmado el préstamo de Marco Huamán.

El segundo es Jussepi García, defensor de 18 años que fue ascendido al primer equipo de Alianza Lima esta temporada. La campaña pasada estuvo jugando la Liga 3, fue sparring de la selección peruana, y hace poco entrenó con el plantel principal de los blanquiazules. Eso sí, el joven futbolista no reemplazará a Carlos Zambrano como tal, pero con él se aseguran acabar con la escasez en el puesto de central.

Jussepi García fue promovido al primer equipo.

En síntesis, los de Matute tuvieron que incorporar a estos dos elementos que no fueron presentados en la Noche Blanquiazul 2026 debido a que ya se hicieron la idea de que los futbolistas separados por indisciplina no volverán. Si te preguntas por qué no han contratado a un volante ofensivo que ocupe el rol de Sergio Peña, es porque los íntimos ya cuentan con jugadores como Jairo Vélez, Piero Cari o Fernando Gaibor para que el hombre de la Blanquirroja no se haga extrañar.

Alianza Lima contratará a futbolista de Colo Colo

Recientemente el comentarista Diego Rebagliatti confirmó que Alianza Lima se encuentra a un paso de contratar a un futbolista chileno de Colo Colo. "Esteban Pavez, volante de Colo Colo de 35 años sería el volante de contención que se sumaría a Alianza Lima. Esta noche podría estar llegando a Lima", precisó el mencionado personaje.