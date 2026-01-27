Universitario impacta tras poner condición para contratar a ex Alianza Lima: "Un solo pago"

Universitario de Deportes tuvo un estreno apoteósico de su nuevo plantel frente a un gran número de aficionados que se dieron cita en el Estadio Monumental de Ate para ver al equipo de sus amores en la Noche Crema 2026. Tras la victoria sobre U de Chile, los dirigidos por Javier Rabanal se mentalizan en su próximo debut, pero la directiva sigue atenta ante la posible oferta que pueda llegar por una de sus figuras.

Jairo Concha, reafirmó que vive un presente bastante sublime con la escuadra merengue tras marcar un golazo en el amistoso contra el 'Romántico Viajero'. Durante el 2025, fue uno de los principales conductores en el once de la 'U' y sobretodo pieza clave para lograr el tan ansiado tricampeonato nacional. En tal sentido, no sorprende que algunos clubes del exterior despierten interés en querer contratarlo.

Jairo Concha brilló en la Noche Crema 2026 ante U de Chile/Foto: Instagram

Bajo ese escenario, de acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de MAX', Universitario de Deportes ya estableció una firme postura si es que a futuro se presenta una oferta formal del extranjero.

"La 'U' ya dijo si llega una propuesta tiene que ser un solo pago y por lo que está exigido. Ese es el pago, ese es el número, hasta el momento no ha llegado, pero sí está trabajando su representante", expresó el comunicador.

La campaña de Jairo Concha en Universitario el 2025

El popular 'Jairoco' afianzó su nivel como titular en el esquema del conjunto estudiantil, donde pudo convertir 9 tantos y 10 asistencias de gol en 42 compromisos, incluyendo la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025.

¿En cuánto se cotiza Jairo Concha?

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el volante Jairo Concha tiene un costo de 1.60 millones de euros en el mercado de pases a sus 26 años tras la última actualización. Hay que precisar que esta imponente cantidad viene siendo la más alta en su trayectoria profesional.