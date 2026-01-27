- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Piero Alva reveló su molestia con los nuevos fichajes de Universitario: "Mala decisión"
El histórico jugador Piero Alva, uno de los referentes de Universitario de Deportes, expresó su incomodidad sobre los extranjeros que llegaron al club crema.
Piero Alva logró ser campeón con Universitario de Deportes y es considerado uno de los jugadores más emblemáticos de la institución merengue. Antes del inicio de la Liga 1 2026, el 'Zorrito' reveló su malestar debido a la cantidad de extranjeros que han llegado a Universitario y que fueron presentados en la Noche Crema.
PUEDES VER: Gabriel Costa, exfigura de Universitario, remece el mercado y avanza su fichaje por clásico rival
En su intento de conseguir el campeonato nacional, Universitario realizó el fichaje de destacadas estrellas, pero le han dado suma importancia en concentrarse en extranjeros. Esto no ha sido bien recibido por Piero Alva, quien cree que el club debería ser la ventaja para mostrar a jóvenes futbolistas a nivel internacional.
Piero Alva revela su incomodidad con fichajes de Universitario
El experimentado ídolo de Universitario expresó que es una mala decisión haber fichado a tantos extranjeros y que, peor aún, lleguen para ser titulares. Según Piero Alva, esto afectará la carrera de jugadores peruanos.
"Yo igual no estoy de acuerdo con la cantidad de extranjeros que han puesto, esto me parece una mala decisión. Seguramente para Álvaro Barco está bien pero nosotros mismos nos estamos cortando la posibilidad de mostrar a nuestros chicos y jugadores. Les estamos quitando la chance. Me parecería genial que se ponga 7 extranjeros pero que todos deban venir de primera división. No sé quién no estaría (sobre Caín Fara), pero es la única forma si queremos mejorar", sostuvo en conversación con Exitosa.
(Video: Exitosa)
Asimismo, el exjugador de Universitario de Deportes propuso como condición que los extranjeros que lleguen a la Liga 1 lleguen de disputar una liga de primera división. Como se recuerda, Caín Fara, fichaje de Universitario, llega de disputar la segunda división con el Atlanta de Argentina.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90