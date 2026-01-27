Piero Alva reveló su molestia con los nuevos fichajes de Universitario: "Mala decisión"

Piero Alva logró ser campeón con Universitario de Deportes y es considerado uno de los jugadores más emblemáticos de la institución merengue. Antes del inicio de la Liga 1 2026, el 'Zorrito' reveló su malestar debido a la cantidad de extranjeros que han llegado a Universitario y que fueron presentados en la Noche Crema.

En su intento de conseguir el campeonato nacional, Universitario realizó el fichaje de destacadas estrellas, pero le han dado suma importancia en concentrarse en extranjeros. Esto no ha sido bien recibido por Piero Alva, quien cree que el club debería ser la ventaja para mostrar a jóvenes futbolistas a nivel internacional.

Piero Alva revela su incomodidad con fichajes de Universitario

El experimentado ídolo de Universitario expresó que es una mala decisión haber fichado a tantos extranjeros y que, peor aún, lleguen para ser titulares. Según Piero Alva, esto afectará la carrera de jugadores peruanos.

"Yo igual no estoy de acuerdo con la cantidad de extranjeros que han puesto, esto me parece una mala decisión. Seguramente para Álvaro Barco está bien pero nosotros mismos nos estamos cortando la posibilidad de mostrar a nuestros chicos y jugadores. Les estamos quitando la chance. Me parecería genial que se ponga 7 extranjeros pero que todos deban venir de primera división. No sé quién no estaría (sobre Caín Fara), pero es la única forma si queremos mejorar", sostuvo en conversación con Exitosa.

(Video: Exitosa)

Asimismo, el exjugador de Universitario de Deportes propuso como condición que los extranjeros que lleguen a la Liga 1 lleguen de disputar una liga de primera división. Como se recuerda, Caín Fara, fichaje de Universitario, llega de disputar la segunda división con el Atlanta de Argentina.