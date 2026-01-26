- Hoy:
Gabriel Costa, exfigura de Universitario, remece el mercado y avanza su fichaje por clásico rival
Gabriel Costa dejó las filas de Universitario tras no renovar contrato y está cerca de poder dar el golpe firmando por un histórico club de la Liga 1 para la temporada 2026.
Gabriel Costa fue uno de los jugadores más talentosos que llegó a Universitario en los últimos años; sin embargo, pese a su talento, no logró destacar de gran manera con los cremas y se terminó marchando tras dos temporadas. Precisamente, se conoció que el jugador ya se encuentra definiendo su nuevo destino y está cerca de poder dar el golpe firmando por clásico rival de la Liga 1.
Gabriel Costa, ex Universitario, avanza su fichaje por clásico rival
El mercado de fichajes continúa generando novedades importantes y Gabriel Costa está cerca de protagonizar uno de los movimientos más llamativos. En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta informó que el atacante podría convertirse en nuevo refuerzo de Sport Boys, uno de los clásicos rivales de Universitario, para afrontar la Liga 1 2026.
De acuerdo con lo señalado por Peralta en el programa 'Hablemos de MAX', el conjunto chalaco sigue trabajando en la conformación de su plantel y ya estableció contacto con el extremo de 35 años y su entorno para evaluar una posible incorporación. Si bien advirtió que se trata de una operación costosa, también remarcó que el 'Gabi Costa' ve con buenos ojos la posibilidad de llegar al ‘Primer Puerto’.
Video: Hablemos de MAX
"Gabriel Costas recibió una comunicación de Sport Boys. Vamos a ver si se termina dando del lado económico, porque no es un jugador barato. Desde el lado del jugador, me dijeron que no le disgustaba jugar en Boys", reveló el comunicador.
Gabriel Costa y su paso por Universitario
Gabriel Costa llegó a las filas de Universitario a mediados de la temporada 2024, cuando dejó Alianza Lima. El extremo nacionalizado peruano rápidamente empezó a ser considerado como una pieza valiosa del equipo, pero su desempeño fue muy discreto. En total, disputó 35 partidos con camiseta crema, la gran mayoría como suplente.
Gabriel Costa cerca de Sport Boys para la temporada 2026. Foto: Líbero
En sus registros, el extremo solo pudo convertir un gol y aportar tres asistencias. Una muestra de su pobre rendimiento con la camiseta crema y refleja el motivo de su salida.
Valor de mercado de Gabriel Costa
De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Gabriel Costa posee una cotización de 150 mil euros, una cifra que ha ido cayendo por sus bajo desempeño y el avance de su edad.
