Universitario de Deportes inicia la temporada 2026 de la Liga 1 con la ilusión de alcanzar el tetracampeonato nacional y hacer un gran papel en la Copa Libertadores. Sin embargo, comenzará su etapa del torneo local con una lista de bajas importantes, en las que se suma el defensa Anderson Santamaría.

De acuerdo con el programa 'Doble Punta', se comunicó que el tercer jugador que no estará en el U vs ADT es Santamaría, y esto porque presentó molestias en la última sesión de entrenamiento y su diagnóstico sería un desgarro en el aductor, es decir, no estará disponible en la nómina de Javier Rabanal —al menos— una semana.

De esta manera, Universitario pierde a tres jugadores de la misma línea, y tendrá que activar un nuevo plan en su primer once del Torneo Apertura 2026, en el que se espera que el entrenador español alinee a Aldo Corzo, Caín Fara y César Inga como escoltas de Diego Romero.

Anderson Santamaría se pierde la primera fecha de la Liga 1.

La expectativa en Ate es que Anderson Santamaría se encuentre recuperado para la segunda jornada de la competencia, en la que tendrá que acudir a la altura de la ciudad imperial para visitar a Cusco FC. De lo contrario, repetirán la defensa, o el DT usará otra alternativa; el juvenil Rafael Guzmán.

Así, Universitario debutará en la Liga 1 2026 sin tres futbolistas fijos en la alineación titular, incluso la incorporación de Williams Riveros y Matías Di Benedetto tardará entre tres o cuatro fechas.