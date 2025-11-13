Campeón con Universitario aseguró que está enamorado del club: "Tomé la mejor decisión"

Universitario de Deportes aún no ha cerrado la temporada 2025, pero se aseguró desde hace algunas fechas como el tricampeón de la Liga 1 en una campaña donde el cuadro crema contó con un grupo de jugadores que destacaron tanto de manera individual como a nivel grupal durante todo el torneo.

Pese a que la base del plantel estuvo todo el año, para el segundo semestre llegaron nombres de jerarquía para darle un valor agregado al equipo en su lucha por el título. Uno de esos jales es Anderson Santamaría, quien se convirtió en una pieza clave para la consagración de la 'U'. A falta de un partido para terminar el Torneo Clausura, el zaguero central no dudó en expresar sus sentimientos hacia el club.

Anderson Santamaría mostró su cariño por Universitario

En reciente entrevista con el área de prensa merengue, 'Santa' no dudó en asegurar que se enamora más del conjunto estudiantil y de su hinchada cada día que pasa, así como que se involucra en su historia. Además, fue claro al decir que tomó la mejor decisión de fichar por Universitario en su vuelta al fútbol peruano.

"La verdad qué, como lo dije en algún momento, cada día te enamoras más, te involucras más a su historia, te enamora ver a la hinchada cantar, apoyar y alentar. Cada día me convenzo más de que tomé la mejor decisión de, cuando me tocó regresar a Perú, elegir a Universitario", declaró.

Video: Universitario de Deportes

Anderson Santamaría: sus estadísticas con Universitario este 2025

La llegada del Anderson Santamaría a tienda crema se dio quizás en un momento complicado en su carrera, porque de un momento a otro dejó de ser considerado en Santos Laguna de México, que lo terminó sacando del equipo en junio pasado. Tuvo posibilidades de volver al Perú en Alianza Lima, pero finalmente eligió firmar por Universitario.

Con camiseta merengue, el polifuncional futbolista de 33 años comenzó en la banca de suplentes, pero poco a poco se fue ganando un lugar en el once titular hasta ser un inamovible para el DT Jorge Fossati. Desde su llegada, ha disputado 1187 minutos en 15 partidos entre Liga 1 (14) y Copa Libertadores (1), en los que marcó un gol a Atlético Grau.