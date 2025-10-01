Anderson Santamaría demostró tener la capacidad de defender el escudo de Universitario de Deportes y hoy en día es titular indiscutible en el esquema de Jorge Fossati, siendo elegido el mejor jugador del partido ante Alianza Atlético de Sullana, donde reveló que está feliz por elegir al cuadro crema por encima de Alianza Lima.

Anderson Santamaría afirmó que tomó una gran decisión al elegir a Universitario cuando estuvo cerca de Alianza Lima

En conversación con L1MAX, Santamaría fue elegido como MVP del partido Universitario vs Alianza Atlético en Trujillo y abrió su corazón para revelar que tomó una excelente decisión al firmar por Universitario por encima de Alianza Lima, quien también lo quería para su escuadra a mediados del 2025.

"Tomé una buena decisión, quería venir a la ‘U’. Disfruto el día a día, es un grupo bueno y sano. Desde el primer día lo dije: desde donde me toque, aportaré. La competencia interna nos hará mejor a todos", declaró ante L1MAX.

Video: L1MAX

Las palabras de Anderson Santamaría explican que cuando estuvo cerca de fichar por el clásico rival de Universitario, Alianza, terminó decidiendo por la escuadra crema. Además, catalogó al plantel como un buen grupo, dejando en claro que siempre aportará para salir campeones por tercera vez consecutiva.

"De niño fui un par de veces a la Trinchera (Norte), mi mejor amigo veía todos los partidos de la 'U' y por ende yo también los veía. Vivir el día a día te enamora cada vez más", continuó confesando así su amor por Universitario de Deportes.

Por otro lado, tuvo un breve análisis sobre el partido en el que fue elegido como MVP: "Un triunfo muy importante que lo necesitábamos por cómo viene la tabla. Es un rival muy difícil que sabe a lo que juega y lo hace muy bien. El primer tiempo se nos complicó, pero vino el primer gol y luego el segundo por pelota parada, que es lo que mejor trabajamos, y pudimos resolver el partido a nuestro favor", afirmó.