Universitario sueña con la 29: gol de Pérez Guedes abre el marcador ante Alianza Atlético
Martín Pérez Guedes anotó el 1 a 0 a Alianza Atlético y Universitario de Deportes cada vez más cerca del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio Mansiche.
Universitario de Deportes está cada vez más cerca de lograr el tricampeonato y actualmente mantiene una victoria parcial sobre Alianza Atlético en la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1, que se está llevando a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo. En este sentido, el futbolista Martín Pérez Guedes ha iniciado esta historia anotando el primer gol del encuentro.
Martín Pérez Guedes anotó el 1 a 0 a Alianza Atlético y Universitario cada vez más cerca del Torneo Clausura
Martín Pérez Guedes aprovechó la asistencia de cabeza de Álex Valera y colocó el balón en una esquina que el arquero de Alianza Atlético de Sullana, Diego Melián, no pudo detener ante el potente remate del jugador argentino nacionalizado peruano.
Los hinchas que asistieron al partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo celebran con euforia el gol, ya que el encuentro se mantenía igualado hasta los 70 minutos.
