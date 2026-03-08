Pablo Guede lanzó su lista de convocados en Alianza Lima para enfrentar a Melgar

0
Alianza Lima enfrentará a Melgar por el liderato de la Liga 1 2026 y Pablo Guede emitió su lista de convocados para el partido en Matute.

Francisco Esteves
Pablo Guede lanzó su lista de convocados en Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
Alianza Lima tiene la posibilidad de ser líder absoluto del Torneo Apertura 2026 si derrota a Melgar de Arequipa en Matute, este lunes 9 de marzo. Por ello, Pablo Guede emitió su lista de futbolistas convocados al partido con el objetivo de quedarse con los tres puntos y darle una alegría a toda su hinchada.

Como se sabe, actualmente Los Chanka marchan en la primera casilla de la Liga 1 gracias a su victoria 3-1 sobre Universitario de Deportes. En ese sentido, los blanquiazules están obligados a conseguir el triunfo en casa si quieren recuperar la cima del certamen nacional y soñar con salir campeones a final de temporada.

Bajo lo anterior mencionado, ahora Pablo Guede lanzó su lista de convocados en Alianza Lima y se ve el regreso de uno de los elementos más queridos por la hinchada. Nos referimos a Jesús Castillo, volante que volverá al terreno de juego y quiere ganarse la titularidad.

Lista de convocados de Alianza Lima

PORTEROS

  • Alejandro Duarte
  • Ángel de la Cruz

DEFENSAS

  • Luis Advíncula
  • Renzo Garcés
  • Gianfranco Chávez
  • Cristian Carbajal
  • Marco Huamán
  • Mateo Antoni

VOLANTES

  • Pedro Aquino
  • Alan Cantero
  • Gaspar Gentile
  • Piero Cari
  • Jesús Castillo
  • Fernando Gaibor
  • Jairo Vélez
  • Esteban Pavez
  • Kevin Quevedo

DELANTEROS

  • Paolo Guerrero
  • Luis Ramos
  • Federico Girotti

Alianza Lima vs. Melgar: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Melgar de Arequipa se llevará a cabo este lunes 9 de marzo desde las 20.30 horas de Perú. Asimismo, la transmisión será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

