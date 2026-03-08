- Hoy:
Pablo Guede lanzó su lista de convocados en Alianza Lima para enfrentar a Melgar
Alianza Lima enfrentará a Melgar por el liderato de la Liga 1 2026 y Pablo Guede emitió su lista de convocados para el partido en Matute.
Alianza Lima tiene la posibilidad de ser líder absoluto del Torneo Apertura 2026 si derrota a Melgar de Arequipa en Matute, este lunes 9 de marzo. Por ello, Pablo Guede emitió su lista de futbolistas convocados al partido con el objetivo de quedarse con los tres puntos y darle una alegría a toda su hinchada.
Como se sabe, actualmente Los Chanka marchan en la primera casilla de la Liga 1 gracias a su victoria 3-1 sobre Universitario de Deportes. En ese sentido, los blanquiazules están obligados a conseguir el triunfo en casa si quieren recuperar la cima del certamen nacional y soñar con salir campeones a final de temporada.
Bajo lo anterior mencionado, ahora Pablo Guede lanzó su lista de convocados en Alianza Lima y se ve el regreso de uno de los elementos más queridos por la hinchada. Nos referimos a Jesús Castillo, volante que volverá al terreno de juego y quiere ganarse la titularidad.
Lista de convocados de Alianza Lima
PORTEROS
- Alejandro Duarte
- Ángel de la Cruz
DEFENSAS
- Luis Advíncula
- Renzo Garcés
- Gianfranco Chávez
- Cristian Carbajal
- Marco Huamán
- Mateo Antoni
VOLANTES
- Pedro Aquino
- Alan Cantero
- Gaspar Gentile
- Piero Cari
- Jesús Castillo
- Fernando Gaibor
- Jairo Vélez
- Esteban Pavez
- Kevin Quevedo
DELANTEROS
- Paolo Guerrero
- Luis Ramos
- Federico Girotti
Alianza Lima vs. Melgar: hora y dónde ver
El partido entre Alianza Lima y Melgar de Arequipa se llevará a cabo este lunes 9 de marzo desde las 20.30 horas de Perú. Asimismo, la transmisión será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.
