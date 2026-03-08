Pablo Guede lanzó su lista de convocados en Alianza Lima para enfrentar a Melgar

Alianza Lima tiene la posibilidad de ser líder absoluto del Torneo Apertura 2026 si derrota a Melgar de Arequipa en Matute, este lunes 9 de marzo. Por ello, Pablo Guede emitió su lista de futbolistas convocados al partido con el objetivo de quedarse con los tres puntos y darle una alegría a toda su hinchada.

Como se sabe, actualmente Los Chanka marchan en la primera casilla de la Liga 1 gracias a su victoria 3-1 sobre Universitario de Deportes. En ese sentido, los blanquiazules están obligados a conseguir el triunfo en casa si quieren recuperar la cima del certamen nacional y soñar con salir campeones a final de temporada.

Bajo lo anterior mencionado, ahora Pablo Guede lanzó su lista de convocados en Alianza Lima y se ve el regreso de uno de los elementos más queridos por la hinchada. Nos referimos a Jesús Castillo, volante que volverá al terreno de juego y quiere ganarse la titularidad.

Lista de convocados de Alianza Lima

PORTEROS

Alejandro Duarte

Ángel de la Cruz

DEFENSAS

Luis Advíncula

Renzo Garcés

Gianfranco Chávez

Cristian Carbajal

Marco Huamán

Mateo Antoni

VOLANTES

Pedro Aquino

Alan Cantero

Gaspar Gentile

Piero Cari

Jesús Castillo

Fernando Gaibor

Jairo Vélez

Esteban Pavez

Kevin Quevedo

DELANTEROS

Paolo Guerrero

Luis Ramos

Federico Girotti

Alianza Lima vs. Melgar: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Melgar de Arequipa se llevará a cabo este lunes 9 de marzo desde las 20.30 horas de Perú. Asimismo, la transmisión será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.