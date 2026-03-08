Rainer Torres dio tajante comentario sobre Javier Rabanal tras derrota de Universitario: "Es un..."

0
Rainer Torres fue directo y dio firme comentario sobre Javier Rabanal tras la dura derrota de Universitario ante Los Chankas por la Liga 1 2026.

Jesús Yupanqui
Rainer Torres dio firme comentario sobre Javier Rabanal. | FOTO: Tiempo Muerto y Líbero.
Universitario cayó ante Los Chankas y se complica en la disputa por el título del Torneo Apertura. En redes sociales, los hinchas cremas expresaron su preocupación por el nivel que viene mostrando el equipo de Javier Rabanal.

PUEDES VER: Riveros dio fuerte comentario sobre el planteamiento de Rabanal en Universitario: "Es un..."

Rainer Torres dio tajante comentario sobre Rabanal

Rainer Torres utilizó su cuenta de X para hablar sobre el trabajo de Javier Rabanal en Universitario de Deportes. El exjugador señaló que el DT español es un gran técnico, pero no va a cambiar su ideología futbolística.

Lo dije en enero y lo sigo pensando: considero que Rabanal es un buen técnico, pero un técnico puede adaptarse a un sistema, a jugadores, pero jamás va a cambiar su esencia y cómo ve el futbol”, expresó Rabanal.

Este comentario del ‘motorcito’ desató el debate en las redes sociales. Algunos hinchas cremas indicaron que es el momento de realizar una cambio de entrenador.

Javier Rabanal tranquilo por el nivel de Universitario

Javier Rabanal señaló que, a pesar de la derrota ante Los Chankas, su equipo siempre fue para adelante (en una plaza complicada) y si siguen por ese camino, lograrán el objetivo.

“No hemos hecho tan mal partido. Creo que las ocasiones que hemos creado, en circunstancias normales, vamos a marcar más de una”, indicó el estratega estudiantil.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

