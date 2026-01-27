La importante noticia que recibieron los hinchas de Alianza Lima que está relacionado con Matute

¡Sorpresa! Alianza Lima está listo para iniciar la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, luego de una semana llena de críticas por culpa de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. En ese sentido, los blanquiazules impactaron a su hinchada tras darse a conocer una noticia que podría complicar su localía en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el barrio de Matute.

Resulta que André Prada, CEO de Sound Music, empresa que trajo al Inter Miami de Lionel Messi, indicó que tiene negociaciones avanzadas con el cuadro de La Victoria respecto a su recinto deportivo. "Quiero transmitir experiencias más que un partido, que la gente lo pueda disfrutar. Con Alianza Lima tenemos un proyecto muy importante que tiene que ver con el estadio", precisó el hombre en cuestión.

Si se confirma, y tiene que ver con la remodelación del Estadio Alejandro Villanueva, ya sea este o el próximo año, estos trabajos por lo general duran un par de meses y Alianza Lima se verá obligado a moverse de Matute para disputar la Liga 1 en otra locación. Esta probablemente sea el Estadio Nacional, como lo hizo cuando Matute estaba suspendido.

Eso sí, de momento no se ha confirmado de qué trata este proyecto relacionado al estadio de los blanquiazules, pero esta es una gran noticia para los íntimos que desde hace tiempo quieren novedades con ese tema. Asimismo, prácticamente se confirmó que Barcelona enfrentará al elenco de Paolo Guerrero en un amistoso internacional este año.

¿Alianza Lima enfrentará al Barcelona?

El mismo André Prada confirmó la presencia del Barcelona en Perú e indicó que sería para la despedida de Paolo Guerrero. Ello, sumado a que tiene proyectos con Alianza Lima, prácticamente asegura que Barcelona estará esta temporada en Matute. Además, el CEO de la conocida productora indicó que probablemente Al Nassr de Cristiano Ronaldo venga a Lima para el retiro oficial del 'Depredador' con la selección peruana.