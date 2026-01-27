- Hoy:
Prensa chilena reacciona a posible fichaje de Esteban Pavez por Alianza Lima: "Golpe en el mercado"
El volante chileno es un pedido de Pablo Guede y estaría llegando a Alianza Lima para reforzar al equipo, ya se sabe lo que están diciendo en Chile.
Esteban Pavez está cerca de convertirse en el séptimo extranjero de Alianza Lima para la temporada 2026. En medio de la preparación del equipo blanquiazul para su debut en la Liga 1, se está hablando del fichaje del volante chileno que es capitán y ha sido varias veces campeón en Colo Colo. Sería un pedido expreso de Pablo Guede, ya desde Chile vienen anunciando el traspaso.
PUEDES VER: Se confirma salida de dos jugadores en Alianza Lima antes del inicio de la Liga 1: "No..."
Distintos medios chilenos vienen informando la salida de Esteban Pavez con destino a Alianza Lima. Por ejemplo, el medio Redgol de Chile calficó este traspaso como un 'golpe en el mercado'. El volante de 35 años buscará imponer su jerarquía en el equipo de Guede, ya tiene amplia experiencia jugando en el extranjero. Se comenta que firmaría por dos temporadas.
Vía REDGOL Chile
"Alianza Lima presentó a Colo Colo una oferta formal por Esteban Pavez. El directorio de ByN resolverá mañana la propuesta y en caso de ser aceptada viajará este mismo miércoles a Perú. Contrato por 2 años", se informó en ESPN Chile. De ser aceptado por el directorio, Pavez viajará lo más pronto a Lima y no se descarta que pueda ser convocado para el partido ante Sport Huancayo.
¿Quién es Esteban Pavez y cuál es su trayectoria?
Es un volante chileno de 35 años que se destaca por su despliegue físico y liderazgo, actualmente pertenece a Colo Colo de Chile y ha sido internacional con la Selección Chilena. También ha tenido experiencia en el extranjero jugando en países como México, Brasil y EAU. Entre sus logros más destacados está su título de Copa Sudamericana con Atlético Paranaense en 2017.
Con Colo Colo es capitán y ha ganado una grandes trofeos, donde destacan seis títulos de Primera División de Chile con Colo-Colo (2009, 2014, 2015, 2022 y 2024), además de dos ediciones de la Copa Chile y dos de la Supercopa de Chile.
