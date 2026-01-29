Esposa de Piero Quispe, Cielo Berrios, incursiona en el mundo digital y publica su primer video de maquillaje

Cielo Berrios, esposa de Piero Quispe, ha mantenido su vida personal en privacidad y solo compartiendo algunos momentos familiares junto al jugador peruano en sus redes sociales. Sin embargo, recientemente sorprendió al incursionar en el mundo digital con su primer video de maquillaje.

Para nadie es un secreto que la joven peruana es amante de la moda y de reconocidas marcas, ya que en sus publicaciones deja verse en tiendas como Gucci, Dior o Louis Vuitton. Por lo que en este video destacó los productos de maquillaje de excelente calidad que aplica en su rostro.

Adicional a su rutina de maquillaje, que muestra tonalidades rosas y naturales, Cielo Berrios también compartió parte de su cuidado de cabello. La pareja de Piero Quispe enseñó la plancha que utiliza, cómo la usa y el aceite que se aplica al final para evitar que se forme frizz y le dé brillo.

En menos de 24 horas, este video tiene más de 4 mil 'Me gusta', incluyendo el de la mamá del jugador de Sydney FC. Además, también recibió positivos comentarios de sus seguidores: " Amamos ese makeup", "Me encanta, te amo sis", "Una reina", son algunas de las opiniones en su cuenta de Instagram.

Es probable que Cielo Berrios vuelva a compartir un video en su red social, mostrando más rutinas de maquillaje o alguna otra afición que tenga, ya que su primer clip ha tenido diversas reacciones.