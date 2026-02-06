Concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Perú 2026: fecha de preventa vía Teleticket, precios y zonas

Romeo Santos y Prince Royce confirmaron que este 2026 harán una parada en Perú con su gira "Mejor Tarde Que Nunca Tour", para alegría de los miles de fanáticos que ya esperan poder ser de los primeros en conseguir una de las entradas al espectáculo que desde ya promete hacer vibrar el Estadio Nacional.

Durante el pasado miércoles 4 de febrero, la plataforma de Teleticket anunció que los exponentes de la bachata llegarán a Lima para entonar sus más grandes éxitos que han representado sus carreras a lo largo de los años, y además, estarán presentando su nuevo álbum como show principal.

Los artistas hicieron 'estallar' las redes sociales durante finales del año 2025 con el estreno de la esperada colaboración que tenían preparada para todos los amantes del popular género. Un conjunto de temas que lleva el mismo nombre de la gira y que generaba mucha expectativa desde sus primeros anuncios, por contar con la participación de ambos íconos del estilo musical romántico y sensual.

Así pues, los seguidores de Santos y Royce se alistan para realizar la fila virtual en Teleticket y lograr alcanzar alguno de los boletos disponibles en zonas como Platinium, VIP, Súper VIP, Oriente, Occidente y Tribuna Norte. Conoce toda la información sobre el inicio de la venta.

¿Cuándo será el concierto de Romeo Santos y Prince Royce?

La puesta en escena de los reconocidos cantantes con el tour "Better Late Than Never", se ha programado para el próximo viernes 11 de septiembre de 2026 y será ubicado en el Estadio Nacional.

Preventa de entradas para Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos y Prince Royce llegan en concierto este septiembre de 2026 / FOTO: Teleticket

La preventa de entradas para el evento de los artistas en Lima, se realizará los días 10 y 11 de febrero por medio de la plataforma Teleticket, a partir de las 10:00 a. m. disponible con cualquier medio de pago. Los precios para la preventa son los siguientes:

Platinum: S/ 604.00

Super VIP: S/ 517.00

VIP: S/ 346.00

Oriente: S/ 517.00

Occidente: S/ 517.00

Norte: S/ 169.00

Precios full de entradas para Romeo Santos y Prince Royce en Lima

Platinum: S/ 695.00

Super VIP: S/ 595.00

VIP: S/ 399.00

Oriente: S/ 595.00

Occidente: S/ 595.00

Norte: S/ 194.00

¿Cuándo fue la última vez de Prince Royce y Romeo Santos en Lima?

Romeo Santos estuvo en Perú durante la gira de 'Aventura' en octubre 2024, espectáculo que tuvo dos fechas llenas, el día 16 y 17 en el Estadio Nacional. Por otro lado, Prince Royce llegó a Lima en 2025 con su tour 'Eterno', el cual se llevó a cabo el pasado 1 de octubre en el recinto Arena 1.