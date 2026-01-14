BTS Tour Perú 2026: precios de entradas y cómo funcionará la preventa exclusiva

El grupo surcoreano BTS anunció oficialmente su regreso a los escenarios con una gira mundial después de casi cuatro años, confirmando dos conciertos en Lima para el 9 y 10 de octubre de 2026. Esta noticia generó gran alegría entre sus fanáticos, quienes están atento del lanzamiento del precio de las entradas, fecha de preventa y cómo comprar boletos con la ARMY Membership.

BTS en Lima 2026: ¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Hasta el momento, solo se ha confirmado las fechas y horarios de preventa en Norteamérica y Europa. Aún está pendiente el anuncio oficial en Sudamérica, incluyendo a Perú. Le recomendamos que dicha información se lanzará mediante los canales oficiales de BTS y Weverse, la aplicación global de comunidad de fans.

Precios de entradas para los conciertos de BTS en Perú

Todavía no se han publicado los precios oficiales de las entradas para los conciertos de BTS en Perú; sin embargo, existen costos aproximados de cuánto podría costar asistir a los shows en Lima, teniendo en cuenta giras anteriores de otros grupos de k-pop y artistas internacionales.

Las entradas más económicas podrían tener un precio entre S/ 250 a S/ 350 en tribunas o zonas altas, mientras que las secciones VIP, S/ 750 y S/ 950, y las zonas premium o Platinum cerca del escenario costarían en un intervalo de unos S/ 1 100 a S/ 1 300, o incluso más. Queda esperar la confirmación.

Otro aspecto que está pendiente por comunicar, es el lugar de las presentaciones de BTS para el 9 y 10 de octubre de 2026, ya que no se ha informado oficialmente el estadio o recinto, aunque se estima que los conciertos en Perú se llevarían a cabo en el Estadio Nacional de Lima u otro gran estadio en la ciudad.

¿Cómo funcionará la preventa para los conciertos de BTS?

Para la preventa de los conciertos de la banda de K-pop en Perú se tendrá en cuenta la ARMY Global Membership, que es la suscripción oficial al club de fanáticos global de BTS, a través de Weverse Shop. Este tipo de membresía permitirá participar en la preventa exclusiva y tener prioridad al momento de comprar.

Los fanáticos de BTS que cuentan con la ARMY Global Membership deberán registrarse en la plataforma del organizador en el tiempo establecido y posteriormente recibirán un código único que ingresarán en la fecha de preventa. Es importante recordar que la venta con esta modalidad es limitada.

Sin embargo, quienes no cuenten con esta suscripción de la ARMY Global Membership, también podrán acceder a la preventa de la ticketera, abierta para el público en general, que desea obtener las entradas, pero que usualmente tendrán que contar con una tarjeta de débito o de crédito de una determinada entidad bancaria.