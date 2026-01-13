¡CONFIRMADO! BTS llega a Los Ángeles con CUATRO CONCIERTOS en el SoFi Stadium este 2026: fechas y más

BTS confirmó su esperado regreso a Los Ángeles con cuatro conciertos consecutivos en el SoFi Stadium de Inglewood, programados para los días 1, 2, 5 y 6 de septiembre de 2026, como parte del BTS World Tour 2026-2027.

Estas fechas marcan el retorno masivo del grupo surcoerano a la ciudad tras varios años sin una gira mundial completa y consolidan a California como una de las paradas clave del tour.

BTS vuelve a "casa" en Los Ángeles

Para BTS y para ARMY, Los Ángeles es casi un segundo hogar. En la ciudad grabaron parte de su música más influyente y ofrecieron algunos de sus conciertos más recordados en Estados Unidos. No es casualidad que el grupo haya elegido cuatro fechas seguidas en septiembre de 2026, todas en el SoFi Stadium, uno de los recintos más modernos y con mayor capacidad del país.

BTS llega a Los Ángeles con cuatro conciertos en el SoFi Stadium.

Estas presentaciones forman parte de una gira que recorrerá América, Europa y Asia, y que ya es anticipada por medios especializados como una de las más grandes y lucrativas de la década. Para el público californiano, será la oportunidad de vivir el regreso completo de BTS sin salir del área metropolitana de Los Ángeles.

Fechas y venta de entradas

Los cuatro conciertos se realizarán en el SoFi Stadium de Inglewood los días 1, 2, 5 y 6 de septiembre de 2026. El recinto ya confirmó que los shows forman parte oficial del BTS World Tour 2026-2027, y no se trata de presentaciones aisladas.

La preventa para miembros ARMY y fans registrados comenzará en enero, mientras que la venta general está prevista para el sábado 24 de enero de 2026, en horario local de Los Ángeles. La recomendación es registrarse con anticipación y considerar varias fechas, ya que se espera una demanda extremadamente alta.

Experiencia inmersiva en el SoFi Stadium

La gira contará con un escenario 360° "in-the-round", pensado para ofrecer una experiencia inmersiva y una mejor visibilidad desde cualquier sector del estadio. La producción incluirá pantallas gigantes, pirotecnia, coreografías renovadas y un setlist que combinará los grandes éxitos de BTS con el nuevo material discográfico.

Para la comunidad ARMY del sur de California, estas cuatro fechas representan mucho más que conciertos: serán una celebración del regreso de BTS en una ciudad que ha sido clave en su historia musical y que ahora vuelve a recibirlos a lo grande.