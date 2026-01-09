¡AIRE CONTAMINADO en California! Recomiendan no salir de casa en estas ciudades: puede causar enfermedades irreversibles

Si vives en California tiene razones de peso para preocuparte si piensas salir a la calle, ya que los niveles de contaminación aérea en no pocas zonas del estado de la costa oeste de los Estados Unidos es tan alto que las autoridades sanitarias se han visto forzadas a recomendar a los ciudadanos no salir de casa.

Aire contaminado es un problemas serio en California

De acuerdo al monitoreo realizado por AirNow, la plataforma de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) han reportado áreas que, simplemente, son clasificadas como "insalubres", todo esto como parte del Índice de Calidad del Aire (AQI), el cual tiene la función de hacer seguimiento del ozono y la contaminación por partículas.

En ese sentido, zonas como Portola, Metro Riverside o Bakersfield presentan nivel moderado, siempre acorde a la escale AQI que ha sido clasificada en 6 categorías. Toma nota:

Buenas: de 0 a 50.

de 0 a 50. Moderada: de 51 a 100.

de 51 a 100. Nociva para grupos sensibles: de 101 a 150.

de 101 a 150. Insalubre: de 151 a 200.

de 151 a 200. Muy insalubre: de 201 a 300.

de 201 a 300. Peligrosa: de 301 a más.

En sitios como el Bosque Nacional Pumas y áreas cercanas a Portola, ha sido catalogado como "insalubre" debido a las finas partículas que superan los 150 microgramos; mientras que el pasado 7 de enero 11 localidades en Sacramento, que se sepa, presentan niveles moderados, pues tiene valores de 53 en casi toda, salvo Río Vista con 55.

Los constantes incendios forestales son una de las causas de contaminación del aire en California. (Foto: Penn Today)

En tanto que en el área de Los Ángeles cuenta con clasificación moderada unos 22 condados, como: Central Coastal (53), Hesperia (55), Southest LA CO (56) y SW San Bernardino (66).

Ahora bien, si te preguntas cuáles son las consecuencias para los residentes en las áreas de California arriba mencionadas, pues déjame decirte que, al estar expuesto por un tiempo prolongado, las consecuencias en la salud humana podrían ser más que nefastas y, en no pocos casos, irreversibles.

Consecuencias para la salud de estar expuesto a aire contaminado en California

El EPA detalla que estar expuesto a estos agente contaminantes como el ozono y aire particulado (PM) presentan varios efectos a corto plazo debido a incendios forestales (muy frecuentes en este estado) y el tráfico vehicular, como los siguientes:

El humo de los incendios (forestales) tienden a provocar irritación en los ojos, así como el tracto respiratorio. Eso en cuanto a efectos inmediatos.

También observaremos la disminución de la función pulmonar, a la vez del empeoramiento de males como el asma, así como insuficiencia cardiaca.

Cuando esto produce casos severos, sus efectos pueden prolongarse por meses, incluso años, llegando inclusive a causar la muerte del afectado.

Las exposiciones prolongadas a estos agentes contaminantes también impactan negativamente en los servicios de salud, ya que las personas con los males antes mencionados asisten con mayor frecuencia a clínicas y hospitales.

¿Quiénes son los más afectados por el aire contaminado de California?

Ahora bien, si te preguntas quiénes son los más afectados de esta exposición al aire contaminado de California, basta decir que la población más vulnerable, de acuerdo a EPA, son los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, así como personas con problemas cardíacas pulmonares ya existentes.