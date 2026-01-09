ALERTA en EE. UU.: Riesgo EXTREMO de inundaciones pone en peligro a millones en cinco estados

Un amplio sistema de tormentas invernales encendió las alarmas meteorológicas en varias regiones del sur y centro de Estados Unidos, donde millones de personas enfrentan un alto riesgo de inundaciones repentinas, cortes de energía y daños materiales. Las advertencias comenzaron a activarse desde la madrugada del viernes 9 de enero y se extenderán, en algunas zonas, hasta el sábado 10.

De acuerdo con los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el fenómeno afecta a amplias áreas de Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee y Wisconsin, incluyendo centros urbanos clave del país.

Estados y ciudades bajo vigilancia meteorológica

Las zonas más comprometidas se concentran en el sureste y el medio oeste del país. Entre las ciudades bajo alerta se encuentran Birmingham, Jackson, Nashville y Green Bay, donde se prevé un impacto tanto en áreas urbanas como rurales, especialmente en regiones bajas y cercanas a ríos.

El sistema de tormentas eleva el riesgo de inundaciones repentinas y cortes de energía.

Las autoridades advierten que el nivel de riesgo puede variar por condado, por lo que recomiendan monitorear constantemente las actualizaciones locales.

Lluvias intensas y vientos con potencial destructivo

Los modelos climáticos indican acumulados de lluvia que podrían superar los 125 milímetros en sectores del sur, acompañados por vientos con ráfagas de más de 70 km/h, lo que incrementa el peligro de inundaciones súbitas, caída de árboles y fallas eléctricas.

Meteorólogos del NWS advirtieron que el entorno atmosférico también podría favorecer tormentas severas con granizo y tornados aislados, especialmente entre la noche del viernes y la mañana del sábado, según información citada por Newsweek.

Más de 12 millones bajo alerta: un escenario que se repite

La NOAA estima que más de 12 millones de personas se encuentran actualmente bajo algún tipo de vigilancia meteorológica. Este episodio recuerda a tormentas similares registradas en inviernos recientes, que provocaron evacuaciones, interrupciones del transporte y afectaciones a servicios esenciales en Alabama, Misisipi y Tennessee.

Especialistas advierten que la recurrencia de estos eventos extremos va en aumento durante la temporada invernal, lo que obliga a reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana.

Recomendaciones urgentes de las autoridades

Agencias estatales de emergencia activaron protocolos preventivos y pidieron a la población:

Evitar desplazamientos innecesarios

No cruzar calles o carreteras inundadas

Preparar suministros básicos

Contar con múltiples vías para recibir alertas oficiales

“El escenario puede cambiar rápidamente”, alertaron voceros del NWS, subrayando la importancia de seguir solo fuentes oficiales como weather.gov y los reportes de The Weather Channel.

Seguimiento en tiempo real y posibles nuevas alertas

Las autoridades meteorológicas continúan actualizando los avisos hora a hora, y no descartan que nuevas zonas entren en vigilancia si el sistema avanza hacia el noreste en los próximos días.

El impacto final dependerá de la intensidad de las lluvias, la duración del evento y el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad. La preparación anticipada sigue siendo clave para reducir riesgos ante este nuevo episodio de clima extremo en Estados Unidos.